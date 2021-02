Fragtfærgen Gallipoli Seaways, der tilhører det danske rederi DFDS og sejler i fast rutefart mellem Istanbul i Tyrkiet og Trieste i Italien, brød torsdag eftermiddag i brand.

Ingen personer er kommet til skade.

Det skriver Maritime Danmark.

Færgen brød i brand kort efter, at den havde passeret Dardanellerne.

Besætningen på skibet forsøgte ihærdigt at slukke branden, der formentlig brød ud i en af lastbilerne på færgens vogndæk, men de har ikke formået at slukke branden.

Det fik skibets kaptajn til at slå alarm til de tyrkiske myndigheder. De sendte derefter skibe ud til færgen med udstyr til at slukke branden.

Færgen er nu i havnebyen Akcansa, hvor man fortsat arbejder på at slukke ilden.

»Det brænder stadig om bord, men vi har endnu ingen meldinger om hvor omfattende branden er,« siger Nicole Seroff, informationschef i DFDS til Maritime Danmark.

»Men vi ved, at ingen personer er kommet til skade, og det er det vigtigste,« siger Nicole Seroff.

Branden er så kraftig, at to bugserbåde forsøger at køle skroget ned. Det gøres ved at sprøjte store mængder af havvand på skibssiden.

Ombord på færgen var der 24 personer, 12 besætningsmedlemmer og 12 passagerer. Bæsetningen er fortsat ombord, mens passagererne ikke længere er at finde på skibet.

Da færgen tidligere i dag forlod Istanbul med kurs mod Trieste, var der 220 køretøjer om bord.