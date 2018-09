Dansk Folkeparti og partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, forsøger dagen før det svenske valg at påvirke valget, så Sverigedemokraterna får det bedst mulige valg.

Dansk Folkeparti har indrykket en annonce i den svenske avis Expressen.

Det skriver Berlingske, som har set annoncen.

I annoncen sender Kristian Thulesen Dahl et åbent brev til de svenske vælgere. I baggrunden står han og Sverigedemokraternas formand, Jimmie Åkesson, med henholdsvis et dansk og svensk flag.

I brevet beskriver Kristian Thulesen Dahl en ændring i forholdet mellem Danmark og Sverige. I brevets start skriver han ifølge Berlingske:

'På trods af godmodige drillerier og på trods af den evige diskussion om, hvem der var bedst til fodbold, var en ting sikkert vi ville altid være hinandens broderfolk.'

Men ifølge formanden for Dansk Folkeparti har en manglende svensk debat om indvandring og integration gjort, at man nu kan sætte spørgsmålstegn ved om ordet er frit i Sverige.

'Kender vi overhovedet hinanden mere kan vi stadig spejle os i hinanden - når Sverige nu i stigende grad er lig med kvindeundertrykkelse, sharialove, bilafbrændinger, voldtægter og utryghed i gaderne?'

'Er der en fri og demokratisk debat i Sverige, når man gør alt for at tie problemerne med indvandringen ihjel?'

'Kan man overhovedet sige, hvad man vil i Sverige nu om dage,' spørger Kristian Thulesen Dahl ifølge Berlingske i annoncen.

Derudover anbefaler han svenske vælgere at stemme på Sverigedemokraterna.

Dansk Folkeparti har også forsøgt at få tre andre svenske aviser til at trykke annoncen. Svenska Dagbladet og Dagens Nyheter har afvist med den begrundelse, at de ikke trykker annoncer fra udenlandske partier under valgkampen.

Sydsvenskan ville kun trykke annoncen, hvis den blev ændret. Det ønskede Dansk Folkeparti ikke.

Sydsvenskans stedfortrædende ansvarlige udgiver, Jonas Kanje, forklarer Berlingske, at avisen ønsker tydeliggjort, hvad der er fakta og synspunkter.

Expressen ønsker ikke at oplyse til Berlingske, hvilke annoncer lørdagens avis indeholder. Dansk Folkeparti oplyser, at Expressens salgsafdeling har bekræftet, at annoncen bringes.

/ritzau/