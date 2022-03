De havde nok troet, at hvis dagen kom, hvor de skulle fyres, vil det blive på grund af eksempelvis besparelser.

Men det var noget helt andet, som torsdag fældede fire prominente bankbosser i New York. Det skriver Bloomberg.

En fuldstændig absurd situation, som Deutsche Bank, der var arbejdsgiveren for bankfolkene, nok heller ikke havde forestillet sig som et muligt fyringsscenarie.

Ifølge mediet startede det hele ved, at de fire prominente bankfolk Ben Darsney, Ravi Raghunathan, Brandon Sun og Daniel Gaona havde fået en snu idé, eller det troede de i hvert fald selv, at de havde.

Efter en tur ude i byen, søgte de om refundering fra Deutsche Bank for et påstået restaurantbesøg, som de selv havde punget ud for.

Her havde de fire herrer registreret besøget som berettigede forretningsudgifter, hvorfor de mente, at de skulle have pengene retur.

Men i virkeligheden lavede de noget helt andet.

De var taget på stripklub.

Og det fandt Deutsche Bank altså ud af, da de skulle godkende kvitteringen. Derfor reagerede de straks.

»Deutsche Bank undersøger grundigt beskyldninger om mulig ureglementeret adfærd.«

»Vi tolererer ikke overtrædelser af vores adfærdskodeks eller vores virksomhedspolitik, og vi handler efter behov, som er baseret på alvoren af omstændighederne,« skriver en talsmand fra Deutsche Bank til Bloomberg.

Alvoren for de fire bankbosser blev, at de blev fyret fra deres stillinger i Deutsche Bank.