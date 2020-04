Hvis USA til efteråret stadig lider under coronakrisen, vil det amerikanske præsidentvalg 3. november måske blive afviklet via brevstemmer - uden ét eneste stemmested og en eneste stemmemaskine.

Måske vil de godt 140 millioner stemmeberittigede votere hjemmefra og derefter sende deres stemmer afsted i hver sin forseglede kuvert.

Amerikanerne kalder det 'vote by mail' - brevstemmer. Og selv om coronakrisen med 23.000 døde har ramt landet hårdt, er USA's præsident, Donald Trump, ikke begejstret ved brevstemme-tanken.

»Det er et gigantisk oplæg til stemmefusk. Og af én eller anden årsag fungerer 'vote by mail' bare ikke for os republikanere.«

Donald Trump sendte selv sin stemme via posten ved Floridas nylige primærvalg. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Donald Trump sendte selv sin stemme via posten ved Floridas nylige primærvalg. Foto: JIM WATSON - AFP

Sådan skrev præsident Donald Trump i sidste uge på Twitter. Og ifølge kilder i De Hvide Hus er Trump villig til at bruge sin vetoret til at stoppe ethvert forsøg på at gøre det muligt for alle amerikanske vælgere at afgive deres stemme via postvæsenet.

Ironisk nok afgav både præsident Donald Trump og hans kone, førstedame Melania Trump, deres stemmer ved Floridas primærvalg via 'vote by mail'.

»Jamen, det er noget helt andet. Vi stemte jo i Florida. Og vi befandt os af god grund i Washington D.C,« lød forklaringen fra præsidenten.

»Det er bestemt ikke 'noget helt andet'. Folk stemmer via posten, når de er langt væk eller forhindret i at møde op på valgstederne. Og hvad bedre årsag end en livstruende epidemi. Ligesom de republikanere er præsident Trump blot bange for at tabe valget,« siger senatets demokratiske minoritetsleder, Chuck Schumer, i et interview med radiostationen NPR.

Kuverter til brevstemmer. Foto: JASON REDMOND - AFP Vis mere Kuverter til brevstemmer. Foto: JASON REDMOND - AFP

Og ifølge nyhedsbureauet AP har Donald Trump god grund til bekymring.

Af ukendte årsager er USA's demokratiske vælgere mere tilbøjelige til at afgive deres stemme via postvæsenet. Og i de 33 amerikanske stater, der i øjeblikket har brevstemmer på menukortet, falder disse altid ud til demokraternes fordel.

Mandag stillede den forhenværende præsidentkandidat Bernie Sanders sig officielt bag sin forhenværende modstander Joe Biden, der nu officielt er det demokratiske partis kandidat ved præsidentvalget 3. november.

Det er således Barack Obamas forhenværende vicepræsident, der skal udfordre den siddende præsident Donald Trump. Og i de seneste meningsmålinger ligger de to kandidater stort set side om side.