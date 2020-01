Kayla Kenney var glad. Det var hendes fødselsdag. Hun fyldte 15 år, og foran hende stod en kage i alle regnbuens farver.

Hendes mor tog et billede af datteren og det lykkelige øjeblik og delte det på Facebook.

»Hun var glad, hun var smuk. Og du ved, selvfølgelig tog jeg som mor et billede af hende, mens hun pustede lysene ud, og postede det på min side på Facebook.«

Det fortæller moderen, Kimberly Alford, til det lokale Kentucky-medie Wave3.

15-årige Kayla smilede bredt, da hendes mor tog dette foto af hende på hendes fødselsdag. Kort til efter blev hun smidt ud af sin skole på grund af billedet. Foto: Facebook/Kimberly Alford Vis mere 15-årige Kayla smilede bredt, da hendes mor tog dette foto af hende på hendes fødselsdag. Kort til efter blev hun smidt ud af sin skole på grund af billedet. Foto: Facebook/Kimberly Alford

Men det skulle hun ikke have gjort.

Da rektoren på hendes kristne privatskole i Louisville i Kentucky så billedet på det sociale medie, blev han rasende.

Ifølge moderen var det kagens farver samt datterens sweater i regnbuefarver, der faldt rektoren for brystet.

Få dage senere blev Kayla bortvist.

Rektor på Whitefield Academy, Bruce Jacobsen, sendte en mail til hendes mor, hvor han gav udtryk for, at regnbuefarverne 'vidner om en holdning til moral og kulturelle aspekter, som er i strid med dem, som Whitefield Academy har.'

Mere skulle der ikke til: Så var den 15-årige pige forhenværende elev på skolen.

Moderen er overbevist om, at det var billedet af kage, der fik datteren smidt ud. Hun mener, at rektoren opfattede kagens farver som noget, der havde med homoseksualitet at gøre.

Både hun og datteren føler sig brændemærket af oplevelsen, forklarer hun til det lokale medie.

»Jeg føler, de har sat et mærkat på hende. Bare fordi jeg har en regnbue på, betyder det ikke, at jeg er homofil,« siger hun og understreger, at hun bestilte en kage i mange forskellige farver, fordi datteren er glad, sjov og farverig.

Rektor Jacobsen har en anden version af sagen.

Han siger, han smed den 15-årige ud af skolen, fordi hun flere gange i løbet af de seneste to år havde brudt skolens regler.

»Vores ordensregler svarer til dem, andre kristne skoler i vores område har. Det er uheldigt, at en elevernes forældre vælger at gå ud med interne familiesager på sociale medier, og vi håber, at vores tidligere elev ikke bliver påvirket negativt at, at hendes forældre har valgt at være offentlige om hendes situation,« siger han.