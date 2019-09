Ved første øjekast ligner et helt almindeligt billede af en gruppe smilende kvinder ved en officiel begivenhed.

Det er det for så vidt også. Men det er meget mere end det.

Billedet er taget under FN-topmødet i New York og viser Norges delegation og vækker stor opsigt.

For det er et historisk foto. Kan du se hvorfor?

Fra venstre: Norges statsminister Erna Solberg, repræsentant for det norske parlament Stortinget Liv Signe Navarsete, udenrigsminister Ine Eriksen Søreide, repræsentant for Stortinget Ingjerd Schou, FN-ambassadør Mona Juul og repræsentant for Stortinget Linda Hofstad Helleland.

Det skyldes, at der ikke er nogen mænd på billedet.

Norge har sendt en rent kvindelig delegation til topmødet - og det er aldrig før sket i FN's næsten 74 år lange historie.

'Tak Norge, for dette helt særlige øjeblik,' lyder det rosende fra FN på Facebook, hvor den internationale organisation har delt billedet.

Nordmændene har godt bemærket, at de vækker opsigt i New York.

'Det var så opsigtsvækkende at FN ville tage deres eget billede,' skriver statsminister Erna Solberg på Instagram.

Udenrigsminister Ine Eriksen Søreide, som også er med i New York, mener, at den norske delegation er med til at vise vejen frem - både for kvindekønnet og resten af verdens lande.

»Det er der blevet lagt mærke til her på FN-topmødet i New York. Det betyder noget, når barrierer brydes. Så opdager alle, at mænd og kvinder jo kan klare de samme opgaver,« siger hun til Dagbladet.

En anden - og noget yngre - nordisk kvinde har også fået stor opmærksomhed under FN-topmødet. Det er selvfølgelig den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg, som i en meget følelsesladet tale opfordrede verdens topledere til at gøre meget mere for klimaet.