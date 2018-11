En amerikansk skole er havnet i en kæmpe shitstorm på grund af et dybt kontroversielt foto, der skaber både vrede, forundring og forargelse. Nu lover skolen at finde de ansvarlige og straffe dem hårdt.

På billedet ses omkring 50 drenge fra Baraboo High School i staten Wisconsin iført jakkesæt. De fleste af dem løfter armen i en hilsen, som i mistænkelig grad ligner den berygtede 'Nazihilsen' - og griner imens de gør det.

'Vi fik endda den sorte dreng til at løfte den,' står der i et tweet fra kontoen 'Welcome to Baraboo' (Velkommen til Baraboo, red.) fra i søndags.

Der gik ikke lang tid, før billedet spredte sig som en steppebrand på det sociale medie. Kort efter at billedet begyndte at florere på det sociale medie, blev 'Welcome to Baraboo' ændret til en privat konto.

Under hashtag som #BarabooProud udtrykker brugere deres afsky over billedet og ikke mindst elevernes historieløshed og opildnen til had. 'Nazihilsenen' er gået over i historien som et symbol på Adolf Hitlers frygtelige regime, som var skyld i Anden Verdenskrig, Holocaust og over 60 millioner menneskers død.

Der gik ikke lang tid, før billedet blev opsnappet af medierne, og så rullede lavinen. Det skriver blandt andre Newsweek.

Blandt andre har Auschwitz Memorial‏ - museet som ligger i det, der var nazisternes mest berygtede udryddelseslejr under 2. Verdenskrig, Auschwitz Birkenau, taget skarpt afstand fra billedet og det budskab, drengene sender med hilsenen.

'Det er så svært at finde ord,' skriver museet Auschwitz Memorial‏ på Twitter og fortsætter:

'Det er derfor, vi hver eneste dag arbejder så hårdt på at oplyse. Vi bliver nødt til at forklare, hvad faren ved, at hadefuld ideologi vokser sig stærkere, er. Auschwitz med sine gaskamre var afslutningen på en lang proces henimod at normalisere og imødekomme had.'

Sagen er kun blevet endnu mere betændt, efter at journalisten Jules Suzdaltsev på Twitter skrev, at han havde modtaget en udtalelse fra en af de få drenge på billedet, som ikke lavede den berygtede hilsen.

Drengen ved navn Jordan Blue fortæller i udtalelsen, som Suzdaltsev har delt på det sociale medie, at billedet blev taget ved klassens afslutningsbal. Ifølge udtalelsen bad fotografen eleverne lave den berygtede hilsen.

Nu er både Baraboo High School, byens skoledistrikt og politiet gået ind i sagen.

FAKTA: Holocaust Holocaust er betegnelsen for nazisternes forfølgelse og forsøg på at udrydde jøder i Europa.

Ordet betyder "brændt" eller 'brandoffer'.

Shoah er den nutidige jødisk-hebraiske betegnelse for Holocaust.

Nazisterne kom til magten i Tyskland i 1933 og regerede landet frem til nederlaget i Anden Verdenskrig i 1945.

I denne periode dræbte nazistyret omkring seks millioner jøder i Tyskland og i de lande, Tyskland besatte.

Mange af jøderne blev tvangsforflyttet til koncentrationslejre, hvor de blev dræbt i gaskamre eller bukkede under for sult og sygdomme.

En af de mest berygtede dødslejre var Auschwitz-Birkenau i det besatte Polen. Her menes 1,1 millioner mennesker at være dræbt. Kilder: Ritzau, Dansk Institut for Internationale Studier /ritzau/

I et brev til samtlige forældre skriver skolens rektor Lori Mueller, at billedet ikke blev taget på skolens område og at skolen ikke havde noget med det at gøre.

Ikke desto mindre er skolen nu gået i gang med at identificere samtlige drenge, som laver den upassende hilsen. De kan se frem til at blive straffet.

»Billedet af de studerende, som blev delt af #BarabooProud afspejler ikke Baraboos skoledistrikts holdninger eller uddannelsesmæssige værdier. Vi er i gang med en undersøgelse og vil gøre brug af alle muligheder for sanktioner, inklusiv retsforfølgelse,« skriver skolen på sin hjemmeside mandag morgen.

'Politiet i Baraboo er opmærksom på et kontroversielt foto af en gruppe gymnasieelever, som er blevet lagt på de sociale medier. Politiinspektører assisterer Baraboos skoledistrikt med deres undersøgelse af sagen,' skriver Baraboo Police Department på Twitter.

Indtil videre er ingen af drengene blevet straffet eller dømt i sagen.