2.527 coronarelaterede dødsfald i USA. På én dag. Pandemiens personlige omkostninger kan være svære at forholde sig til for dem, der ikke har måttet sige farvel til en af deres kære.

Men et billede – som netop nu deles vidt og bredt på de sociale medier – synes at indfange omfanget af den menneskelige katastrofe.

Det er ellers umiddelbart et sterilt billede. På fotoet ses en masse stativer, som holder iPads.

Med forklaringen på, hvad disse iPads skal bruges til bliver historien imidlertid en helt, helt anden.

»Disse iPad-stationer er ved at blive forberedt til virtuelle farvelbesøg på intensivafdelingen af en palliativ læge (giver udelukkende døende patienter smertelindrende behandling, red.), jeg kender. Jøsses,« skriver en praktiserende læge på Twitter.

Billedet – som ifølge lægen er taget på en amerikansk hospitals intensivafdeling – vækker stærke følelser.

Og det gælder både blandt fagfolk og helt almindelige mennesker.

»Det er ikke, hvor jeg forventede at det ville ende, da jeg startede med at forske i videokonsultationer for 12 år siden,« skriver Trisha Greenhalgh, som er professor i folkesundhed ved universitetet i Oxford ifølge news.com.au i et tweet.

»iPads oplagres på intensivafdelingen til farvelsamtaler... var ikke noget Steve Jobs (den nu afdøde stifter af Apple, red.) forudså,« skriver epidemiologen Feigl-Ding.

I skrivende stund er billedet delt over 38.000 gange, og mere end 1.500 har kommenteret det. Herunder folk, som selv har oplevet at skulle sige farvel til deres kære via en skærm.

»Jeg blev nødt til at gøre det her med min mor,« skriver en bruger.

»Hun var end ikke ved bevidsthed og lå i en respirator. Det værste jeg har gjort i mit liv næst efter at have set hende livløs i en kiste. Folk som stadig tror, det her er et fupnummer, kan virkelig skride af h...... til. Det behøvede ikke være sådan her,« fortsætter brugeren.

Alene den seneste uge er der registreret 14.074 coronarelaterede dødsfald og 1.278.641 nye smittetilfælde i USA.

I alt er over 280.000 døde med coronavirus i USA.

Det kræver næsten et billede som det, den praktiserende læge delte at forstå coronapandemiens menneskelige omkostninger.