Et stort billede af en praktisk rygsæk og en masse lægemidler præger forsiden af et af Ukraines største medier.

Fotoet og den medfølgende rubrik symboliserer den sjældent anspændte situation, ukrainerne befinder sig i i dette øjeblik.

»Угроза вторжения РФ. Что должно быть в аптечке для "экстренного чемодана".«

Sætningen finder man på det ukrainske medie og betyder i grove træk:

»Russisk trussel om invasion. Hvad du bør have i din førstehjælpstaske i din rygsæk til nødsituationer.«

Avisen hedder 'Segodnya' og er russisk for 'i dag' på dansk.

I artiklen, der fredag morgen har været tophistorien på det store Kiev-baserede nyhedssite, skriver en redaktør:

»I tilfælde af krig er det vigtigt, at du handler hurtigt, og allervigtigst – at du ikke går i panik, men er forberedt på alt.«

Derefter følger en tjekliste over medikamenter, de anbefaler, at man har klar, hvis den russiske invasion pludselig materialiserer sig og ender i en fuldbyrdet krig.

»Vi anbefaler, at du tager tør og ren alkohol, noget desinfektionsmiddel, to par gummihandker og en ventil til at give kunstigt åndedræt. Det er vigtigt at have remedier til at stoppe blødninger, kompressionsplastre og bandager,« anbefales ukrainerne blandt andet at pakke og have stående klar i disse dage.

I en anden artikel er der et komplet kort med luftfotos af, hvor de russiske soldater er placeret rundt om Ukraine – og sågar inde i det østlige Ukraine.

Over 100.000 russiske soldater med kampvogne, artilleri og andre støttefunktioner står stadig klar nær grænsen fra Ukraine til Rusland. Og under dække af en militærøvelse med nabolandet er russiske soldater også placeret langs grænsen mellem Ukraine og Hviderusland i disse dage.

Hele verden holder stadig vejret og har gjort det i flere uger nu.

Invaderer Rusland Ukraine?

Så sent som i går talte den amerikanske præsident, Joe Biden, sammen med sin ukrainske modpart, Volodymyr Zelenskyj, i en time og 20 minutter om den anspændte situation ved den ukrainsk-russiske grænse.

Og noget tyder på, det ikke gik helt efter planen. Meldingerne efter samtalen har været noget splittede, og fra amerikansk side var man nødt til at gå ud i nat dansk tid og forsøge at slukke ildebrande.

Ifølge en CNN-analyse er der opstået en frustration i Kiev om, hvordan USA og Joe Biden omtaler risikoen for krig offentligt. Ifølge CNN er der irritation over, hvordan de mener, at USAs retorik om krisen eskalerer dag for dag.

Biden og Zelenskyj talte sammen i går, og der blev efterfølgende offentliggjort fotos af begge parter undervejs. Foto: Leah Millis/Reuters/Ritzau Scanpix & Presidential Press Service/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Biden og Zelenskyj talte sammen i går, og der blev efterfølgende offentliggjort fotos af begge parter undervejs. Foto: Leah Millis/Reuters/Ritzau Scanpix & Presidential Press Service/EPA/Ritzau Scanpix

Det er blandt andet det, der skulle have været problemet i samtalen mellem Biden og Zelenskyj. At den ukrainske præsident ikke ser truslen lige så klart som Joe Biden.

»Farlig, men ikke entydig,« lyder meldingen om krigstruslen fra den ukrainske side. Og mon ikke den russiske præsident sidder i Kreml og gnider sig i hænderne over alle former for uenighed og splittelse blandt sine 'fjender', foreslår Stephen Collinson i sin analyse på CNN.

Man må formode, at der er ikke er andre end højtstående embedsmand og generaler omkring Putin, der ved, om Rusland invaderer Ukraine.

Men ifølge talspersonen for Det Hvide Hus' sikkerhedsråd, så kunne det meget vel ske i februar.

»Joe Biden har sagt det offentligt, og vi har advaret om dette i flere måneder.

Skal man tro de meldinger, så forstår man tanken om at pakke en rygsæk med diverse nødvendigheder og lægemidler.