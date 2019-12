Storbritanniens konkrete vej ud af EU bliver sandsynligvis lagt fredag eftermiddag, når parlamentsmedlemmerne skal stemme om premierministerens brexit-plan.

Men især én ændring i skilsmisseaftalen med EU betyder, at der er opstået ballade kort før afstemningen skal finde sted.

Ændringen kan måske nok synes som blot en detalje, men oppositionsleder Jeremy Corbyn er ikke i tvivl om, hvad der er på spil.

Han beskylder nu premierminister Boris Johnson for ‘bevidst at have vakt truslen om ‘no deal’ til live, hvilket vil ødelægge industrien og smadre folks job.”

Årsagen til de hårde ord skyldes, at regeringen har tilføjet til lovpakken, at en handelsaftale med EU skal være forhandlet færdig inden 31. december 2020.

Altså: Storbritannien forlader EU med eller uden en handelsaftale, når 2020 rinder ud.

Embedsmænd fra EU har advaret om, at sådanne forhandlinger ofte tager flere år.

Regeringen har lovet, at ‘få brexit gennemført’ senest 31. januar 2020. Men herefter kommer en overgangsperiode, hvor konkrete handelsaftaler skal findes mellem kontinentet og de britiske øer.

Jeremy Corbyn er bange for, at no-deal fortsat kan ske. Foto: HO

Det er denne periode, der nu bliver forkortet til blot 11 måneder.

Ifølge Boris Johnson vil lovændringen betyde, at det er slut med forsinkelser og bitterhed.

Og ændringen vil desuden give hurtig vished for, hvordan Storbritanniens virksomheder er stillet over for handelspartnere ude i verden.

Skilsmisseaftalen med EU har været afvist flere gange i parlamentet.

Men denne gang forventes aftalen at gå glat igennem dagens afstemning.

Efter valget 12. december har Johnsons konservative parti sikret sig et solidt flertal på 365 ud af Underhusets 650 pladser.

Og trods tidligere eksempler på vigende partidisciplin er forventningen klart, at Boris Johnson nu får sin vilje.

»En ny guldalder for Storbritannien er nu inden for rækkevidde,« sagde Johnson under sin åbningstale for det nye parlament torsdag.