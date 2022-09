Lyt til artiklen

De ansatte hos den britiske detailkæde Marks and Spencer får hjælp i en dyr tid.

Onsdag valgte Marks and Spencer, at deres 40.000 ansatte minimum skal have en lønstigning til 10,20 pund i timen, hvilket svarer til 86,78 kroner i timen. Det træder i kraft fra 1. oktober. Det skriver Reuters.

Det sker for at give en hjælpende hånd i en tid med buldrende inflation i Storbritannien, hvor de seneste inflationstal er på 9,9 procent.

Udover det vil Marks and spencer forære sine ansatte gratis mad, engangskuponer på 2.100 kroner til 4.500 ansatte og hygiejneprodukter.

Men det er ikke første gang, at Marks and Spencer vil hæve lønnen for de ansatte i år.

For tilbage i april blev timelønnen hævet fra knap 81 kroner i timen til 85 kroner i timen.

Tiltagene vil ifølge Reuters koste hele koncernen 15 millioner pund.

