AfD-spidskandidat til B. T: »Vi er klart inspireret af den danske asylpolitik. Danmark er gået foran, når det gælder om at få sat en stopper for flygtningestrømmen.«

Ved et stort anlagt vælgermøde i Charlottenburg i Berlin i weekenden fik B.T. mulighed for at tale med Alternative für Deutschlands spidskandidat, Alice Weidel.

Hun er 42 år, har læst økonomi og har en doktorgrad. Hun har også arbejdet for Goldman Sachs, taler kinesisk og har tilbragt seks år i Kina.

Hun er AfDs helt store trækplaster, og hun var med til at sikre partiet et kanonvalg i 2017, hvor det med 94 mandater blev Tysklands tredjestørste parti.

Over for B.T. lægger hun ikke skjul på sin beundring for Mette Frederiksens politik:

»Der er ingen tvivl om, at Danmark er gået forrest på en række områder. Ikke mindst når det gælder lovgivning, der skal sikre at få sat en stopper for flygtningestrømmen,« siger Alice Weidel.

Da B.T. taler med hende, er hun er lige gået af scenen efter en dundertale til de tusinder af fremmødte vælgere, hvor flygtninge, covid, og at AfD kæmpede i modvind mod de gamle magthavere, var temaerne.

Hun fremhæver særligt Danmarks asylpolitik som en ledestjerne for AfD:

»Danmarks visioner på dette område er en klar inspiration for os. Det har været en vigtig del af vores valgkamp, og vi er det eneste parti i Tyskland, der tør mene dette«, siger Alice Weidel.

AfD taler varmt for Mette Frederiksens tanker om oprettelse af flygtningecentre langt væk fra Europa og om statsministerens ønsker om markant at bremse flygtningetilstrømningen.

Alice Weidel har længe kritiseret kansler Angela Merkel for at være naiv i forhold til asylpolitik.

»Vores land vil blive ødelagt på grund af denne asylpolitik. Donald Trump har sagt, at Merkel er vanvittig, og jeg er helt enig. Den politik, Tyskland fører på dette område, giver ingen mening,« sagde Alice Weidel i et tv-interview i 2017

Hendes begejstring for dansk socialdemokratisk asylpolitik deles dog ikke af alle i Tyskland. De afgående tyske regeringspartier CDU og SPD har afvist tankegangen, men til B.T. fortæller Alice Weidel, at man vil bruge alle kræfter på at få gennemført partiets mærkesager efter valgkampen.

»Det er ikke kun på flygtningeområdet, Danmark er en inspiration. Vi er også meget begejstrede for, at Danmark har ophævet alle covidrestriktioner. Det samme bør ske i Tyskland med det samme,« siger Alice Weidel.

AfD har ikke haft en god valgkamp. Interne kampe og et stort fokus på klimasagen har ikke gavnet partiets protestdagsordener, som er flygtninge, mindre magt til EU og kritik af covidhåndteringen.

I 2017 fik partiet hele 12,6 procent af stemmerne. Men i de fleste meningsmålinger ligger det nu under 11 procent. Alice Weidel tror dog på et langt bedre valg.

»Jeg tror, at der er mange flere, der kommer til at stemme på os, end billedet viser. Det har vi set før. Der er stadig mange, der ikke fortæller andre, at de støtter os,« siger Alice Weidel til B.T.

Hun mener, at både de store partier og medierne fortsat dæmoniserer AfD for at forsøge at holde partiet nede.

»Det er belejligt at stigmatisere AfD som et højrenationalt parti, men det er ikke sandt. Vi er et liberalt-konservativt alternativ til dem, der har delt magten mellem sig i generationer,« siger spidskandidat Alice Weidel.

Hun har kras kritik af den afgående regering, som hun mener bruger stalinistiske metoder for at holde oppositionen nede.

Mens jeg taler med Alice Weidel, er der højlydt gang i en moddemonstration, under 100 meter væk fra hvor vi står. Her råbes der antifascistiske slagord mod AfD-lejren. B.T.s udsendte spørger Alice Weidel, om der er noget om beskyldningen om fascisme i partiet?

»Vi er ikke fascister. Hvem er egentlig fascisterne her – os, der står på vores ret til åbent at tale vores sag i demokratiets navn, eller de hætteklædte bøller, der prøver at forhindre os i det?« spørger AfD-lederen.

De gamle tyske magtpartier har klart ladet forstå, at man på ingen måde vil indgå i et regeringssamarbejde med AfD, selv hvis det ville kunne sikre magten. Men Alice Weidel er fortsat åben for et samarbejde.

»Vi skal sikre os så meget indflydelse som muligt, så vi kan kæmpe for vores mærkesager. Jeg er helt sikkert åben for et regeringssamarbejde. Nu må vi se, hvad tallene siger, men vi står klar til forhandlinger,« siger Alice Weidel til B.T.

Det store spørgsmål, der besvares natten til mandag, er, om AfDs insisteren på at tale flygtninge selv i en klimavalgkamp i sidste ende giver pote.

En af partiets valgplakater lyder:

»Kassel, Köln eller Konstanz kan ikke klare Kabul.« Det er et direkte angreb på Merkels insisteren på, at Tyskland fint kan hjælpe med at tage imod afghanske flygtninge.

Indikationerne har været, at tyskerne trods alt stadig er åbne over for at tage deres del af afghanske flygtninge, men Alice Weidel og AfD satser på, at mange i det tavse flertal vil være enige med dem, når det kommer til stykket. Stemmeoptællingen vil vise, om hun har ret.