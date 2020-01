Virussets arvemasse er offentliggjort, og adskillige organisationer arbejder på at udvikle vaccine.

Det vil tage mindst et år at udvikle en vaccine mod det nye coronavirus. Det vurderer den internationale vaccinealliance Gavi.

Lungevirusset, som skal have brudt ud på et dyremarked i den kinesiske storby Wuhan, er indtil nu blevet konstateret hos 571 mennesker. Det har ifølge de kinesiske myndigheder ført til 17 dødsfald.

Gavis topchef, Seth Berkley, siger, at forskere endnu ikke ved tilstrækkeligt om den nye sygdom til at vurdere, hvor meget den kan sprede sig.

- Det vil tage måneder, før der kan ske kliniske undersøgelser, og det vil tage mindst et år, før en vaccine kan blive almindeligt tilgængelig, siger Berkley.

- Den gode nyhed er, at forskere allerede har offentliggjort virussets arvemasse, hvilket har gjort det muligt for adskillige organisationer forskellige steder i verden at arbejde på udviklingen af en vaccine, siger Berkley videre og tilføjer:

- Det er lettere at udvikle vacciner mod et coronavirus end mod sygdomme som malaria eller hiv.

/ritzau/dpa