Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Colombias regering oplyste onsdag, at der var fremskridt i bestræbelserne på at flytte 70 flodheste til reservater uden for landets grænser. Men prisen for flytningen bliver også heftig: godt 24 millioner kroner.

Flodhestene har lavet ravage, siden deres forfædre undslap narkobaronen Pablo Escobars zoologiske have, efter han blev dræbt i 1993.

Escobar købte fire flodheste i Afrika sidst i 1980erne, tre hunner og en han. Men efter hans død fik de lov til at rende frit rundt. Det skriver The Guardian og AFP.

Deres antal er vokset voldsomt i Antioquia-området siden, og miljømyndighederne har ikke været i stand til at stoppe formeringen af dem.

En flodhest stikker hovedet op i lagunen i Hacienda Napoles Park. Foto: Fernando Vergara Vis mere En flodhest stikker hovedet op i lagunen i Hacienda Napoles Park. Foto: Fernando Vergara

Der render nu mere end 130 flodheste rundt i området. Det er den største vildtlevende gruppe af flodheste uden for Afrika.

Myndighederne planlægger nu at indfange 70 af dyrene og flytte dem i løbet af de kommende måneder.

10 af flodhestene skal til Ostok-reservatet i det nordlige Mexico, de 60 skal til et ukendt sted i Indien.

»Hele operationen vil koste omkring 24 millioner kroner,« siger Ernesto Zazueta, som ejer Ostok-reservatet.

Flodhestene leger i Hacienda Napoles Park. Narkobaronen Pablo Escobar importerede tre hunner og en han fra Afrika for årtier siden. Foto: Fernando Vergara Vis mere Flodhestene leger i Hacienda Napoles Park. Narkobaronen Pablo Escobar importerede tre hunner og en han fra Afrika for årtier siden. Foto: Fernando Vergara

Zazueta og den colombianske guvernør Anibal Gaviria fra området, hvor dyrene lever, oplyser, at planen er at indfange dyrene med lokkemad placeret i indelukker. Derefter vil de blive placeret i specielle transportbokse og blive sendt til deres destination.

I 2009 forsøgte man at neutralisere (aflive) dyrene. Men det blev stoppet, efter det udløste en national skandale.

Myndighederne i Colombia har stadig et sterilisationsprogram for flodhestene, men de formerer sig hurtigere, end de lokale eksperter kan indfange og kastrere dem.

Uden naturlige fjender vil bestanden af flodheste anslået vokse til 1.400 i 2034. Da en enkelt flodhest æder cirka 40 kilo græs om dagen, vil deres samlede afføring medføre, at vandet bliver giftigt, og mange fisk vil omkomme.

Miljøministeriet i Colombia har sidste år erklæret flodhesten for en invasiv art. Der er nu åbnet op for aflivning, men planen om at sende dem ud af landet bliver anset som en bedre løsning.