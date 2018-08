Fire personer meldes ifølge en lokal tv-station dræbt af skud under en esportsturnering i Jacksonville i den amerikanske delstat Florida.

Yderligere 11 skal være såret, lyder det fra NBC News-stationen First Coast News. Tallet er dog ikke officielt bekræftet af myndighederne, men det forlyder fra sheriffen i Jacksonvilles kontor, at »mange« er blevet bragt på hospitalet. Gerningsmanden meldes død, men det var før midnat dansk tid stadig uklart, om han tæller med i de fire døde.

På et pressemøde beskriver Mike Williams, sheriff i Jacksonville, gerningsmanden som »en hvid mand« uden at nævne, om han er lokal. Politiet mener ikke, der er tale om flere gerningsmænd. En kilde siger til nyhedsbureauet AP, at gerningsmanden døde, da han ramte sig selv med et skud.

Seks mennesker er ifølge nyhedsbureauet Reuters bragt på hospitalet. En af dem er i kristisk tilstand, mens de fem andre beskrives som 'stabile'.

Politiet har afspærret en gade tæt ved shoppingcentret Jacksonville Landing. Foto: Laura Heald/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet har afspærret en gade tæt ved shoppingcentret Jacksonville Landing. Foto: Laura Heald/Ritzau Scanpix

Esportsturneringen, der var en kvalifikationsrunde til et mesterskab i spillet 'Madden', blev transmitteret direkte på nettet.

I et klip, der er lagt op på YouTube efterfølgende hører man skuddene blive affyret. Umiddelbart før det første skud ser man, at en rød laser peger på en af spillerne, der bærer sweatshirt og hvide hovedtelefoner. Videoen af spillerne, der ses i hjørnet af skærmen, forsvinder derefter - og man hører flere skud og råb, hvorefter hele signalet afbrydes.

Flere af de deltagerne har fortalt på Twitter, at en mand kom ind og åbnede ild i netcaféen, der er en del af shoppingcentret Jacksonville Landing.

»Jeg er virkelig heldig. Kuglen ramte min tommelfinger. Den værste dag i mit liv. Jeg vil aldrig nogensinde tage noget for givet igen. Livet kan være slut på et sekund,« skriver brugeren Drini Gjoka.

REMINDER: Today’s shooting in Jacksonville, FL was America’s 234th mass shooting in 2018 and the 589th mass shooting since Donald Trump took office. #TheLandingMassShooting https://t.co/KmxWFOAdRm pic.twitter.com/iaVPD3Queg —

Et andet vidne, Ryen Aleman, som CNN har talt med, mener, at der blev affyret mindst 20 skud. Han løb i sikkerhed på toilettet og siger, at gerningsmanden muligvis brugte en laser.

Skyderiet har allerede fået debatten om USAs liberale våbenlovgivning til at blusse op igen.

En journalist fra mediet BuzzFeed mindede om, at Flordias guvernør republikanske guvernør Rick Scott både efter massakren på en natklub i Orlando i 2016, hvor 49 døde, og i februar i år, da 17 mistede livet på et gymnasium i Parkland, lovede, at gøre 'alt hvad han kunne' for, at det aldrig sker igen.

En anden Twitter-bruger, der kalder sig 'The Baxter Bean' minder om, at skyderiet er det 234. masseskyderi i år - og at det er det 589. siden Donald Trump tiltrådte som præsident.

Foto: Laura Heald Vis mere Foto: Laura Heald

Det Hvide Hus' pressetalsmand Sarah Huckabee Sanders oplyste ved 22-tiden dansk tid, at præsident Trump er blevet orienteret om sagen, som han følger tæt, men endnu ikke har udtalt sig om.