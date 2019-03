Manden, der stod bag terrorhandlingerne i Christchurch-moskéerne, Brenton Tarrant, arbejdede som personlig træner i en årrække.

Ejeren af centeret bekræfter, at manden, som filmede angrebet og streamede det online, var Tarrant. Han havde ellers ry for at være en særdeles vellidt og dygtig personlig træner.

Men i 2011 tog han på en rejse, som ændrede ham i de år, han tilbragte i udlandet, siger hans tidligere chef, Tracey Gray, til ABC News.

Han pakkede rygsækken for at gå på eventyr, men hans oplevelser endte med at ændre ham, mener Tracey Gray.

Et udklip af videoen af terrorhandlingerne, som blev optaget med et videokamera på Brenton Tarrants hjelm.

De to terrorangreb fandt sted i byen Christchurch i New Zealand klokken 01.40 dansk tid. Et i Al Noor-moskeen, og et i Linwood-moskeen.

Brenton Tarrant arbejdede i fitnesscenteret 'Big River Gym' i det nordlige New South Wales, Grafton, indtil 2011. Han arbejdede med et program, som tilbød gratis træning til børn i nabolaget.

Men i 2011 tog han tog afsted på en rundrejse i Europa og Asien, som varede i næsten syv år, og det var i den forbindelse, at han ændrede sig markant, mener Tracey Gray.

På sin rejse besøgte han dele af Europa, Sydøstasien og Østasien. Han forklarer i et manifest, han publicerede før angrebene, at han havde tjent penge til rejserne ved at handle med kryptovaluta.

Politiet sikrer området foran Masjid Al Noor moskeen i Christchurch.

Tarrants manifest har titlen 'The Great Replacement'. Her skriver han, at han er inspireret af Anders Behring Breiviks terrorangreb på Utøya i 2011.

I sit manifest skriver han, at han mener, at vestlige lande er ved at blive invaderet af muslimer.

Han hylder desuden andre mænd, som har angrebet enten immigranter, muslimer, sorte eller politikere, som Tarrant mener er forrædere.

Motivationen for at angribe New Zealand var relativ tilfældig, forklarer han.

Han ankom kun til New Zealand for at bo midlertidigt, mens han planlagde og trænede, men han fandt hurtigt ud af, at New Zealand havde lige så mange mulige mål som ethvert andet sted i Vesten, skriver han i manifestet og fortsætter:

'Et angreb i New Zealand ville skabe opmærksomhed om sandheden om angrebet på vores civilisation'.

Han forklarer også, at han egentlig ville have angrebet en anden moské, men han udvalgte de to moskéer, fordi der kom flest mennesker.

Derudover forklarede han, at han havde endnu en moske, han ville angribe, hvis han kom så langt.

Al Noor moskéen på Deans Evenue i Christchurch, New Zealand.

Tarrant beskriver i manifestet sig selv som en ‘almindelig hvid mand', som var født ind i en klassisk australsk arbejderfamilie med lave indkomster med skotske, irske og engelske aner.

Hans far døde af en kræftsygdom i en alder af 49 år tilbage i april 2010, da Tarrant var ved at færdiggøre High School. Han har stadig en mor og søster tilbage, ifølge Daily Mail.

Hans tidligere chef fastholder, at Tarrant ikke slår hende som en person, der var interesseret i maskingeværer.

»Han gav aldrig udtryk for nogen ekstreme holdninger. Der var intet at bemærke. Jeg kan ærlig talt ikke tro, at nogen, som jeg har haft daglige samtaler med, er i stand til at gøre noget så ekstremt,« siger Tracey Gray, til ABC News.

