Det var tæt på at gå helt galt for babydelfinen Paradon.

Den var nemlig på at drukne i et tidevandsbassin på Thailands kyst, efter at have haft en lungeinfektion. Det skriver The Guardian.

Men heldigvis blev han fundet af et hold fiskere i sidste øjeblik, hvorefter der blev sørget for nødhjælp. Den video kan du se øverst i artiklen.

Men det har ikke været nogen let opgave at redde hans liv, hvorfor han også har fået navnet Paradon, der betyder »broderlige byrde.«

Dyrlægerne er nemlig hele tiden i alarmberedskab, hvor de skal forhindre ham i at drukne. Han spiser fortsat ikke nok. Derfor får han mad hvert 20. minut – både gennem en sonde og på flaske.

»Chancen for, at han overlevede, var ret lav, at dømme ud fra hans tilstand. Normalt er delfiner, der findes strandet på kysten i så forfærdelig en tilstand, at chancen for, at de overlever, er meget lille,« sagde Thanaphan Chomchuen, en dyrlæge ved Thailands forsknings- og udviklingscenter for marine og kystnære ressourcer til veterinærhjælp.

Han er blevet anbragt i et havvandsbassin, hvor han er blevet behandlet for lungeinfektionen, og hvor han er blevet tilset døgnet rundt.

Paradon er af arten Irrawaddy, der anses for at være en sårbar art. De findes i det lave kystvand i Syd- og Sydøstasien og i tre floder i Myanmar, Cambodja og Indonesien. Deres overlevelse er blandt andet truet af forurening og ulovligt fiskeri.