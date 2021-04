Hen over årene har hun modtaget hundredvis af beskeder fra mænd, der har fortalt, at de har snakket med én, de troede var hende.

Længe forstod hun ikke, hvorfor det skete. Men det var før, hun kendte til fænomenet 'e-whoring'.

Den britiske blogger og model Jess Davies er for tiden aktuel i BBC-dokumentaren 'When Nudes Are Stolen' ('Når nøgenbilleder bliver stjålet', red.), hvor der bliver sat fokus på det skræmmende fænomen, hvor folks billeder bliver stjålet, solgt videre og udnyttet – med det formål at lokke penge ud af folk. Oftest mænd.

Jess Davies var 18 år, da hun begyndte at arbejde som glamourmodel. Hun har aldrig poseret helt nøgen, men topløs.

Siden har billederne forfulgt hende – også i det skjulte.

Til BBC forklarer hun, at hun ikke kan huske, hvornår det begyndte, men på et tidspunkt fik hun en besked på de sociale medier fra en person, der fortalte, at hendes billeder blev misbrugt af en anden person, der lod som om, at vedkommende var hende.

Hun troede, at det måske bare ville blive ved den ene hændelse. Hun tog fejl.

Over årene har hun fået hundredvis, hvis ikke tusindvis, af lignende beskeder, og det fortsætter endnu.

»Enten misbruger de hele min identitet eller bruger billeder af mig under et falsk navn. Så bruger de profilerne til at forsøge at lokke penge ud af intetanende mænd,« forklarer den i dag 27-årige Jess Davies til BBC.

Det er ikke kun modelbillederne, der bliver misbrugt.

Der er også billeder af hende, der sidder afslappet derhjemme i en sofa. Hende som barn. Til en baseballkamp. Ude at cykle med sin far.

Fælles for de falske profiler er dog, at de i stor grad bruger billeder, fra da hun var teenager.

Først for nylig fandt hun ud af, hvorfor det bliver ved med at ske. Og i så stort et omfang.

Ved hjælp af en privatefterforsker fandt hun frem til profiler med hendes billeder på blandt andet Tinder, Instagram, pornohjemmesider, eskort-bureauer og i sexchats.

Det viste sig, at hun var offer for såkaldt 'e-whoring', som er en mere ekstrem udgave af catfishing, hvor man udgiver sig for at være en anden, end man er, og misbruger andres nøgenbilleder eller seksualiserede billeder.

Billeder af folk – ofte kvinder – bliver byttet og solgt i 'pakker' mellem svindlerne, som bruger dem til at udgive sig for at være unge kvinder, så de kan lokke penge ud af andre, som ofte er mænd.

Til BBC forklarer Jess Davies, at hun fandt frem til et af de fora, hvor billederne bliver byttet og delt, og hvor folk kunne efterspørge flere billeder af bestemte kvinder.

Hun besluttede sig for at dele et billede af sig selv for at finde ud af, om andre af hendes billeder indgik i 'pakker' derinde.

»Inden for to minutter sagde én, at de havde en pakke med mine billeder og var villige til at sælge den til mig for et gavekort til Amazon på 11 pund,« siger hun og tilføjer:

»Det føltes knusende. For hvor ofte er mine billeder mon blevet brugt, når de så hurtigt kunne genkende et billede af mig?«

Hun forklarer, at hun håber, at hun ved at stå frem kan sætte fokus på problemet – og måske få det standset.