Over 180.000 amerikanere er døde af Covid-19. Og præsident Trumps fest ved Det Hvide Hus natten til fredag kan have gjort tingene betydeligt værre.

»Det var en potentiel superspreder-fest,« siger Jack Tapper fra tv-kanalen CNN.

Tre dage forinden festede Donald Trump og hans vicepræsident Mike Pence således i staten North Carolina, hvor årets republikanske konvent blev indledt. Konventet er den fest, hvor Donald Trump officielt udpeges som partiets kandidat.

Og fredag eftermiddag afslørede det republianske parti i North Carolina, at mindst fire af deltagerne til denne del af konventet nu har testet positiv for Covid-19.

Der var stort set ingen masker at se iblandt de godt 1.000 tilhørere ved Det Hvide Hus. Ejheller social distancering. Foto: JIM LO SCALZO - EPA Vis mere Der var stort set ingen masker at se iblandt de godt 1.000 tilhørere ved Det Hvide Hus. Ejheller social distancering. Foto: JIM LO SCALZO - EPA

»Stort set ingen bar maske. Der blev udvekslet håndtryk og kram. Og hvis bare fire af deltagerne i North Carolina var syge, så kan det stå skidt til efter den afsluttende fest bag Det Hvide Hus i Washington D.C.,« siger CNNs Jack Tapper.

Ifølge avisen Washington Post deltog over 1.000 inviterede gæster på den såkaldte 'South Lawn' ved Det Hvide Hus. Blandt gæsterne og deltagere var præsident, førstedame, vicepræsident, præsidentens fem børn og to børnebørn

Ved den afsluttende fest, hvor Trump selv holdt en 70 minutter lang tale, blev der ifølge samtlige ikke holdt social distancering. Over 100 af gæsterne og medarbejderne deltog både i Washington D.C. og North Carolina.

Og Washington Post anslår nu, at maksimum ti procent af samtlige deltagerne i D.C. bar beskyttelsesmaske.

Hele Trump-familien var samlet ved Det Hvide Hus. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Vis mere Hele Trump-familien var samlet ved Det Hvide Hus. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

»Hvis bare fire var syge før festen, så kan tallet i løbet af den næste uge eller to være flere hundrede syge, hvis ikke over 1.000,« siger en kilde til Washington Post.

I corona-epidemiens første fire måneder, nægtede Donald Trump selv at bære maske. En undersøgelse foretaget af CNN viser, at over 60 procent af republikanske vælgere fortsat ikke tror på maskens effektivitet.

Og ifølge USAs statistik mistede 4.024 amerikanere livet, på de fire dage, det republikanske konvent varede.