Det var, hvad det blev til, før Liz Truss vendte ryggen til kameraet og gik ind i huset på Downing Street.

Umiddelbart var talen kort og kontant, men alligevel viser netop de 14 sætninger, de sande følelse.

»Grundlæggende viser det jo, hvor såret og ydmyget, hun er. For mig at se skulle hun ikke sige for meget. Hun skulle bare væk,« fortæller Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent.

»Politik er en hård sport, og hun har fået mange mavepustere. Det må have været helt forfærdeligt.«

Illeborg understreger, at hun gjorde det så kort »for ikke at bryde sammen.«

»Hun har fået fejet tæppet væk under sig. Hun er blevet dyppet i tjære og rullet i fjer. Det er en hård skæbne.«

Det er efter 44 dage på posten som britisk premierminister, at Liz Truss har valgt at trække sig.

»Det er historisk skørt. Alt er faldet på gulvet nu. Alt er i kovending og ingen ved, hvor Storbritannien er på vej hen,« slår han fast.

Der er allerede nu flere spekulationer om, hvem der skal overtage posten.

Og ifølge Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, udelukker han ikke, at vi kan komme til at få en gammel kending at se.

Nemlig Boris Johnson.

»Det er ikke umuligt, han kan stille op igen. Selvom han nok ikke er den umiddelbare favorit, så er der i dag flere kilder tæt på ham, der mener, han er den eneste, der kan redde partiet. Netop fordi han er folkekær,« fortæller Jakob Illeborg.

Også The Times' politiske redaktør skriver nu på Twitter, at det er ventet, at Boris Johnson vil stille op ved et kommende konservativt formandsvalg og forsøge at komme tilbage på premierministerposten.