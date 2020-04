Hans blodrus varede i hele 12 timer.

Natten til søndag lokal tid kørte den 51-årige Gabriel Wortman rundt i Portapique i den canadiske provins Nova Scotia og spredte død og rædsel.

Forklædt som politibetjent kørte han rundt i byen i en bil, som ved første øjekast også lignede en politibil.

Han stoppede adskillige biler og fik de intetanende mennesker til at stige ud, inden han trak pistolen og henrettede dem på åben gade, skriver Toronto Sun.

Den 51-årige Gabriel Wortman var gerningsmanden bag det værste skyderi i Canadas historie. Foto: HANDOUT

En politikilde siger til avisen, at drabene var nøje planlagte, og at det viser, hvor ondskabsfuld og beregnende en udåd, der er tale om.

»Han har planlagt det her i et stykke tid,« siger kilden.

Wortmans eks-kone og hendes nye kæreste var blandt de første ofre.

Kort derefter kommanderede han en ung kvindelig betjent - og mor til to små børn - ud af hendes bil og skød hende ned på gaden.

Heidi Stevenson som mistede livet under den værste skudepisode i Canadas historie. Foto: RCMP HALIFAX / HANDOUT

Mange af ofrene fattede tilsyneladende ingen mistanke til drabsmanden, netop fordi han var klædt som betjent.

Et forældrepar blev sågar skudt ned for øjnene af deres børn, siger en politikilde til canadiske medier.

Det seneste dødstal lyder på 23.

Dagene efter masseskyderiet fortsætter dødstallet med at stige. Det skyldes, at gerningsmanden også satte ild til flere huse på sit vanvidstogt, og her har myndighederne endnu ikke overblik over, om der er omkomne.

»Der kan være flere ofre,« siger en kilde til Toronto Sun.

»Der er nedbrændte huse, som endnu ikke er blevet gennemsøgt.«

Drabsmanden havde angiveligt været fascineret af Canadas nationale polititjeneste - Royal Canadian Mountede Police - siden sin gymnasietid.

Det kan have været forklaringen på, at han klædte sig ud som betjent og kørte rundt i byen i en aflagt patruljebil.

Her er tandlægepraksisen, hvor Gabriel Wortman arbejdede. Foto: JOHN MORRIS

Wortman var ifølge kilder i nabolaget ganske velstående, men havde et stort problem med alkohol.

En talsmand fra politiet siger til avisen, at han tilsyneladende gik efter eks'en og hendes kæreste til at begynde med, men at han derefter fortsatte til et egentlig massedrab.

Søndag formiddag lokal tid blev Gabriel Wortman stoppet af politiet på en tankstation.

Mødet endte med, at gerningsmanden blev skudt og senere døde.