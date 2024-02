Normalt kører skiliftene i en lind strøm hen over de sneklædte bakker i den italienske bjergkæde Appenninerne.

Men i år er situationen helt anderledes. Og det er noget, der skaber bekymring.

For i stedet for at svæve over sne, glider skiliftene i år hen over golde bakker, som er mere fyldt af folk på vandretur end af folk med ski eller snowboards spændt under fødderne.

CNN har talt med ejerne af skisportsstedet Campo Felice, der ligger i området og kæmper med særligt ét problem:

Den manglende sne.

Det er den usædvanligt varme vinter, der påvirker stedet – ligesom det har påvirket flere andre skisportssteder rundt omkring i Europa.

Flere steder har man derfor måtte ty til kunstig sne for at få gjort pisterne hvide. Men selv det har været en udfordring i år, da det længe var for varmt, så der var risiko for, at det smeltede igen, mens en langvarig tørke samtidig har betydet, at der ikke var vand nok til den mængde kunstig sne, der skulle til.

Hos Campo Felice er man dog nu lykkedes med at lave et hvidt lag på fire af områdets bakker. Hvilket dog er langt fra de 14 pister, der normalt er åbne.

Til CNN fortæller Andrea Lallini, som driver skisportsstedet med sin bror, at vinteren nærmest slet ikke er dukket op i år.

Han beskriver det samtidig som den værste i de 23 år, han har drevet stedet.

»Vi skulle have åbnet i december, men vi kunne ikke engang lave sne før midten af januar. Vi bliver nødt til at lukke en måned tidligere med den hastighed,« forklarer Andrea Lallini.

Al den sne, der lige nu er på deres pister, er kunstig. Det er – forklarer han – samtidig helt andre forhold end dem, som brødrenes far havde, da han åbnede stedet.

Hverken i 1980erne og 1990erne havde Campo Felice brug for kunstig sne, siger ejeren til CNN.

Ifølge CNN er produktionen af kunstig sne utroligt energikrævende, og hvis de kanoner, der bruges til at producere sneen, kører på fossile brændstoffer, bidrager processen derudover til den globale opvarmning, som er grunden til, at den naturlige sne er i tilbagegang.