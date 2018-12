Parret Paul Gait og Elaine Kirk, der blev beskyldt for at flyve droner over lufthavnen i Gatwick, Storbritannien, er frikendt for alle anklager og fortæller nu, hvordan de føler sig dybt krænket over forløbet.

‘Som I måske kan forestille jer, så føler vi os dybt krænket. Vores hjem er blevet ransaget og vores privatliv og identiteter udstillet´.

Sådan siger en grædefærdig Paul Gait i en udtalelse foran parrets hjem i Crawley i det sydlige England, som blev vist på Sky News.

Parret blev anholdt efter, adskillige droneflyvninger var blevet set over Gatwick lufthavn, og lufthavnen flere gange måtte lukke ned, fordi dronerne var til fare for flyene.

Paul Gait ses her ankomme til sit hjem efter han og konen Elaine Kirk blev løsladt den 24. december. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Paul Gait ses her ankomme til sit hjem efter han og konen Elaine Kirk blev løsladt den 24. december. Foto: HANNAH MCKAY

Efterfølgende var 47-årige Paul Gait og 54-årige Elaine Kirk blevet sigtet og afhørt i 36 timer og havde fået deres liv vendt på hovedet og udstillet for hele verden, før de blev løsladt og renset for alle anklager.

‘Vi er dybt ulykkelige og ligeledes er vores familie og venner, og vi modtager i denne stund behandling,’ siger Paul Gait mens han kæmper for at holde tårerne tilbage.

Parret, som angiveligt var skyld i de mange aflysninger, der efterlod de julerejsende vrede og fortvivlede, blev udstillet på en frygtelig måde i medierne, men trøstede sig ved, at deres venner og familier ikke tvivlede på deres uskyld.

Dem, der kendte dem, sprang til, da de blev anholdt den 21. december, og forsvarede parret mod beskyldningerne.

Selvom parret havde alibier fra venner, stormede politiet alligevel deres hjem den 22. december, hvor de gennemsøgte deres hus og bil, imens parret blev afhørt.

Droneflyvningerne resulterede i, at 1.000 fly blev påvirket, og 140.000 passagerer måtte blive på jorden.

Det udløste også militærets indblanding, som rykkede ud med anti-terror-teknologi, også kaldt ‘drone-dræber’, som normalt bliver brugt mod IS.

Politiet har udlovet en dusør på 50.000 pund (svarende til 417.000 kroner, red.) på ‘drone-grinchen’ (som den skyldige bliver kaldt, red.), og forbrydelsen kan udløse op til fem års fængsel.