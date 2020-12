Det var overvågningskameraet, der afslørede manden.

Han åbnede døren inde fra sit hotelværelse og gik ganske kortvarigt ud i gangen. I kun otte sekunder ophold han sig derude.

Men det var mere end nok. Og ifølge CNN har manden, en migrantarbejder fra Filippinerne, nu fået en bøde på 100.000 taiwanske dollar, cirka 22.000 kroner.

For manden var i coronakarantæne på et hotel i Kaohsiung City, og her er reglerne er tydelige og enkle i Taiwan: Man må under ingen omstændigheder forlade sit hotelværelse.

»Folk i karantæne skal ikke tro, at de ikke får en bøde for at forlade deres værelse,« lyder det fra byens sundhedsforvaltning ifølge nyhedsbureauet CNA.

Det var en medarbejder på hotellet, der anmeldte migrantarbejderen efter at have set overvågningsbillederne.

I alt er der ifølge CNN 56 karantænehoteller i Kaohsiung City, hvor der er 3.000 tilgængelige værelser.

De strikse regler i Taiwan har dog haft en vis effekt. Trods 23 millioner indbyggere har landet kun haft 716 coronatilfælde i år, mens kun syv er døde. Ifølge Johns Hopkins-universitetets opgørelser. På verdensplan har det samlede dødstal rundet 1,5 millioner.

Landet har i modsætning til mange andre steder ikke haft en reel nedlukning i 2020, men satser i stedet på hurtig smittesporing og karantæner. Og altså store bøder.