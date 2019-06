Det svenske kongepars nære ven, Ann-Christine Wallenberg, bedre kendt som Anki, er død efter en tragisk bådulykke i Schweiz.

Hun var 68 år gammel.

Anki Wallenbergs lillebror, Stefan Magnussen, bekræfter dødsfaldet overfor den svenske avis Expressen.

Den 68-årige svensker var ude at sejle på Genevesøen med en god ven, da et stort uvejr pludselig brød ud, og deres båd forulykkede.

»Hun var vant til at sejle. Hun har sejlet meget på søen. Men hun sad åbenbart fast i nogle liner på båden,« siger Stefan Magnussen til mediet.

Han fortæller, at han snakkede i telefon med sin søster så sent som i fredags, hvor hun var i godt humør. De snakkede blandt andet om deres planer for sommeren.

Manden, som også var på båden under den tragiske ulykke, der kostede Anki Wallenberg livet, overlevede.

Det bekræfter Schweizisk politi overfor Expressen. De oplyser, at Anki Wallenberg og hendes ven, forsøgte at sejle tilbage til havnen, da båden forulykkede.

Anki Wallenberg og hendes ven bar sejlet ud for at se sejladset Bol d'Or på Genevesøen. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Anki Wallenberg og hendes ven bar sejlet ud for at se sejladset Bol d'Or på Genevesøen. Foto: FABRICE COFFRINI

Manden formåede at svømme i land, mens den 68-årige kvinde sank med båden. Politiets dykkere red hende op af vandet, men hun blev erklæret død ved ankomsten til sygehuset.

Anki Wallenberg har været en nær ven af den svenske kongefamilie siden 1980erne, hvor hun blev introduceret til kong Karl Gustaf og dronning Silvia gennem sin eksmand, Peder Wallenberg.

Nogle år senere flyttede hun til Chelsea, London, men formåede på trods af afstanden at bevare et nært forhold til kongeparret.

»Det er uhørt tragisk. Kongefamilien er informeret om den tragiske ulykke,« siger det svenske hofs informationschef, Margareta Thorgren, til Expressen.