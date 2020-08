For 63 år siden gik der chokbølger gennem hele verden, da det stod klart, at Rusland havde slået USA og vundet rumkapløbet, da de sendte satellitten Sputnik i kredsløb om jorden.

Og da russerne 11. august i år proklamerede, at de havde godkendt den første vaccine mod covid-19, var vaccinens navn en direkte besked til amerikanerne og resten af verden.

Vaccinen hedder Sputnik V, og med den har Rusland lagt sig i spidsen af det felt af stormagter, som lige nu kæmper indædt om at vinde vaccinekapløbet.

Et nederlag for USA's præsident, Donald Trump, der har sat alt ind på at 'løse' den amerikanske coronakrise med en vaccine.

Donald Trump håber på et medicinsk gennembrud i kampen mod corona, inden det amerikanske præsidentvalg i november. (Photo by Jessica Koscielniak / POOL / AFP) Foto: JESSICA KOSCIELNIAK Vis mere Donald Trump håber på et medicinsk gennembrud i kampen mod corona, inden det amerikanske præsidentvalg i november. (Photo by Jessica Koscielniak / POOL / AFP) Foto: JESSICA KOSCIELNIAK

En krise, som i skrivende stund har kostet 177.000 amerikanere livet, og som koster Donald Trump stemmer på det mest kritisk tidspunkt.

Lige inden præsidentvalget.

Ifølge New York Times presser Trump derfor lige nu voldsomt på for at få en vaccine godkendt så hurtigt som muligt. Muligvis allerede i slutningen af september.

Han har i forvejen sat som mål, at USA kan levere 300 millioner doser af en sikker og effektiv vaccine til amerikanerne i januar 2021, og han har postet milliarder i projektet.

Vil du lade dig vaccinere mod covid-19, når de danske sundhedsmyndigheder godkender en vaccine?

Et projekt, der er blevet døbt Operation Warp Speed. Navnet er en reference til scifi-serien 'Star Trek' og har fået iagttagere til at drage paralleller til rumkapløbet under den kolde krig. Warp Speed handler om at rejse i rummet med høj fart.

Men det giver anledning til bekymring, at amerikanerne, russerne og kineserne er villige til at godkende deres vacciner så tidligt i processen.

For ligesom det på nogle områder gik for stærkt med alvorlige konsekvenser til følge, da russerne og amerikanerne kæmpede om at komme først i rummet, så er udviklingen af lægemidler traditionelt set snarere en maraton frem for en sprint.

Med god grund.

Også medicinalvirksomheden AstraZeneca er langt med deres coronavaccine. Foto: STRINGER Vis mere Også medicinalvirksomheden AstraZeneca er langt med deres coronavaccine. Foto: STRINGER

Den hurtigst udviklede vaccine nogensinde tog fire år at lave. Normalt tager det 10 til 15 år.

Bliver en amerikansk vaccine godkendt til september, er der gået mindre end et år, siden forskere verden over trak i kitlerne og gik i laboratorierne.

Dermed vil USA hastegodkende en vaccine, inden slutningen af de såkaldte fase 3-forsøg, som lige nu er i gang.

Og i Rusland nåede fase 3-forsøgene ikke engang at starte, før Putin ifølge eget udsagn havde givet sin egen datter den første injektion.

Fase 3 er sidste og mest kritiske skridt i processen, hvor en vaccine eller et lægemiddel gives til tusindvis af mennesker i forskellige aldersgrupper, der er bosat forskellige steder i landet.

Herefter ser man, hvor mange der bliver smittet med virus sammenlignet med dem, der har fået en placebo.

På den måde kan vaccinens effektivitet vurderes.

Den manglende tålmodighed med fase 3 er dog ikke det eneste sted, hvor medicinalfirmaer og myndigheder lige nu skærer hjørner for at komme hurtigere i mål.

Ruslands præsident Vladimir Putin er efter sigende så sikker på landets nygodkendte vaccine mod coronavirus, at han har ladet sin datter vaccinere. Foto: SPUTNIK Vis mere Ruslands præsident Vladimir Putin er efter sigende så sikker på landets nygodkendte vaccine mod coronavirus, at han har ladet sin datter vaccinere. Foto: SPUTNIK

Flere vaccineudviklere har slået nogle af de stadier, en vaccine normalt skal igennem, sammen.

Normalt tester man en vaccine på et lille antal mennesker i første fase for at se, om der er nogen bivirkninger.

Herefter går man videre til fase to, hvor vaccinen gives til flere hundrede – også for at undersøge sikkerheden.

Men i flere forsøg er fase 1 og fase 2 slået sammen.

Den amerikanske regerings sundhedsrådgiver Anthony Fauci er usikker på den russiske vaccine, fordi russerne ikke har frigivet de videnskabelige data bag. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Den amerikanske regerings sundhedsrådgiver Anthony Fauci er usikker på den russiske vaccine, fordi russerne ikke har frigivet de videnskabelige data bag. Foto: MANDEL NGAN

Rusland har endnu ikke frigivet de videnskabelige data, som ligger til grund for deres vaccine, og det har fået den amerikanske regerings øverste sundhedsrådgiver, Anthony Fauci, til at udtale til ABC News:

»Jeg håber, at russerne har dokumenteret, at deres vaccine er sikker og effektiv. Det er jeg dog alvorligt i tvivl om.«

I både USA og Europa skal vacciner igennem en grundig godkendelsesproces af sundhedsmyndighederne.

Og med netop vacciner er der store krav til sikkerheden.

Modsat de fleste lægemidler gives vacciner til raske mennesker, og derfor skal risikoen for bivirkninger være minimale.

I Danmark bliver vacciner godkendt gennem Den Europæiske Lægemiddelstyrelse, og den danske Lægemiddelstyrelse har meldt ud, at myndighederne sidder klar til at vurdere, så snart dokumentationen begynder at komme ind fra medicinalvirksomhederne.

I en live på bt.dk understreger medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen Nikolai Brun, at en vaccine ikke bliver godkendt i Danmark, før alle krav er opfyldt og bivirkningerne er kortlagt minimale.