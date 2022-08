Lyt til artiklen

Ukrainerne har den seneste tid været klare i mælet, når snakket er faldet på byen Kherson, der siden invasionens start har været besat af russere:

Byen skal tilbage på ukrainske hænder.

I flere måneder har ukrainske generaler nemlig igen og igen understreget, at man i sensommeren kan forvente en blå-gul offensiv rettet mod de 20.000 russere i Kherson.

De mange krigserklæringer har fået russerne til at opruste i Kherson, og selvom det umiddelbart lyder besynderligt, kan det rent faktisk være i ukrainernes store interesse.

Ja, faktisk var det nok planen, vurderer Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Han tror nemlig, at ukrainerne har lokket den russiske bjørn i en fælde.

»Man har gennem halvanden måned annonceret, at man til august vil komme med den helt store offensiv, og det ligner umiddelbart, at det så har været planen, at man ikke bare vil erobre Kherson tilbage, men også få russerne til at forstærke området,« siger Anders Puck Nielsen.

Den russiske hær tog kontrol over Kherson i begyndelsen af invasionen, men noget tyder på, at det kan ændre sig Foto: OLGA MALTSEVA

Årsagen findes i tre altafgørende broer.

Russerne i Kherson har nemlig gennem flere måneder brugt tre broer, der krydser Dnepr-floden, til at få forsyninger til byen.

Broerne har den ukrainske hær dog imidlertid ødelagt den seneste måned, og nu står vi så i en situation, hvor forsyningslinjerne er markant svækkede hos Vladimir Putins tropper.

Her kommer den snedige plan så ind på banen.

»Nu er broerne ødelagt, og det betyder, at russerne i længden kan få svært ved at få forsyninger. Det vil ukrainerne udnytte, og det kan de gøre ved at føre en lang og udmattende offensiv,« siger Anders Puck Nielsen.

Med andre ord: Ved at gøre det kommende slag om Kherson udmattende, kan man få russerne til at bruge en masse brændstof, ammunition og andre ressourcer.

Og så vil man efterfølgende sørge for, at nye forsyninger ikke når frem til den russiske hær.

»Ukrainerne har hele landegrænsen, hvor de kan få forsyninger, rotere styrker, reparere materiel og meget mere. Situationen er omvendt for russerne, og det er altafgørende,« siger han.

Den russiske hær tog kontrol over Kherson i begyndelsen af invasionen, men noget tyder på, at det kan ændre sig Foto: Uncredited

Men hvorfor ville ukrainerne gerne have flere russere til byen?

»Man har jo fra ukrainsk side fået flyttet russere fra Donbas, hvor de ellers gjorde fremskridt, og hen til et område, hvor man har nemmere ved at slås,« understreger Anders Puck Nielsen.

Og netop en sejr er ikke umulig, lyder det fra militæreksperten.

Ja, faktisk er det dét, han selv tror på, og det kan derfor også være vendepunktet for krigen.

»Det vil være første gang, at man reelt slår russerne på slagmarken, så det er klart, at det vil være et kæmpe moralsk boost, hvis de generobrer Kherson,« siger Anders Puck Nielsen og fortsætter:

»Det er måske tidligt at sige, men det kan godt være et vendepunkt i krigen.«

Kherson ligger lige øst for byerne Odesa og Mykolajiv ved Sortehavet og vurderes til at være den 'politisk vigtigste by', som Rusland har besat.