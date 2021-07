Danske børn over 12 anbefales nu at blive vaccineret inden skolestart. Men selv i de lande, vi ellers sammenligner os med, når det gælder covid-19, er anbefalingerne vidt forskellige, og nogle tøver mere end os.

Selv mange erklærede vaccineforkæmpere ryster en smule på hånden, når det pludselig gælder deres egne børn. Set ud fra et samfundsperspektiv er det næppe nogen tvivl om, at børnevaccination mod covid-19 er en god idé.

Hele 14,5 procent af smitten i USA menes at stamme fra børn. Det vil sige, at så længe børn kan smitte andre børn og voksne, så vil covid-19 kunne ulme i samfundet og skabe nye og muligvis mere problematiske varianter.

Men en ting et, hvad der er godt for samfundet. Det er straks noget andet, når man skal tage stilling til, om ens eget barn skal have stikket.

En mindreårig modtager covid-vaccine i Paraguay. Tilgangen til vaccination af børn varierer fra land til land Foto: NORBERTO DUARTE Vis mere En mindreårig modtager covid-vaccine i Paraguay. Tilgangen til vaccination af børn varierer fra land til land Foto: NORBERTO DUARTE

I flere lande har man for længst kastet sig ud i gennemgribende børnevaccination. Ikke mindst Israel og USA, hvor man i månedsvis har vaccineret de 12-15 årige. Det sker primært ud fra førnævnte samfundshensyn, men amerikanske børnelæger påpeger, at der altså også er børn, der bliver alvorligt syge af covid-19. I Danmark døde barn nummer to forleden efter at være blevet smittet.

Umiddelbart er der heller ikke meget at være bange for. En netop udgivet rapport fra Israel viser, at der blandt 200.000 vaccinerede børn kun var ganske få bivirkninger af vaccinerne. Lægerne har været urolige over for myorcaditis, som er en betændelse i hjertemuskulaturen. Men den israelske undersøgelse viste kun tre tilfælde af dette blandt de 200.000 vaccinerede.

Alligevel er der ikke enighed internt. Israel påbegynder udrulning af vaccination af børn mellem fem og elleve år, der har underliggende sundhedsproblemer. Men uddannelsesministeren er modstander af at gennemføre vaccinationerne gennem skolesystemet. Ministeren mener, at det vil lægge urimeligt pres på forældre, der ikke er vaccinetilhængere.

Børn i Tyskland lærer om Covid-19 Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Børn i Tyskland lærer om Covid-19 Foto: SASCHA STEINBACH

Djævlen ligger som altid i detaljen. For tre ud af 200.000 med hjertemuskelbetændelse lyder jo ikke af meget. Det er 1 ud af 66.000. Men hvad nu, hvis ens eget barn var en af de tre?

Sverige hænger dog stadig i håndbremsen og vaccinerer kun dem over 16 år. Storbritannien, der som bekendt er midt i en voldsom smittebølge med deltavarianten, er interessant nok endnu ikke fulgt i sporet på Israel og USA. Her anbefaler man vaccination af alle over 12, der har underliggende sundhedsproblemer.

Men myndighederne har valgt at vente med vaccination af de sunde børn under 18, indtil mere forskning er tilgængelig. Flere førende britiske forskere mener, at det formodentlig er sundere for børnene at få immunitet gennem smitte.

Den kraftige stigning af smitten i Asien har fået flere lande til at påbegynde vaccination af de yngre. Her er det Indonesien Foto: WAHYUDI Vis mere Den kraftige stigning af smitten i Asien har fået flere lande til at påbegynde vaccination af de yngre. Her er det Indonesien Foto: WAHYUDI

Danmark er til gengæld helt med helt fremme i bussen, når det gælder børnevaccination. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, anbefaler, at alle børn over 12 bliver vaccineret før skolestart.

Det er bemærkelsesværdigt, fordi Danmark indtil nu har været blandt de mest tvivlende over for brugen af Johnson & Johnson- og AstraZeneca-vaccinerne. En kalkule fra de britiske myndigheder viser, at risikoen for at udvikle alvorlige blodpropper ligger på cirka en ud af 250.000.

Sundhedsstyrelsen vurderede, at denne risiko var for høj. Men der findes endnu ikke en fuldt gældende risikovurdering for børn. Og hvor Danmark altså brugte både bælte og seler i forhold til sikkerhed for de voksne, så virker det, som om vi er noget mere afslappede, når det gælder børnene.

Det kan der være gode grunde til. Den smitsomme deltavariant er en af dem. Men Danmark kan i hvert fald ikke beskyldes for den overforsigtighed, Søren Brostrøm med glæde påtog sig i foråret.

For trods alt er sandsynligheden for at blive alvorligt syg af covid-19 som barn uendelig lille. Det virker, som om Danmark har skiftet strategi, og nu vægter samfundshensynet højere end den enkeltes risiko. Har Danmark simpelthen skiftet taktik?

Indtil videre har 36 procent af forældrene til de 12-15-årige bestilt tid til vaccination. Det er naturligvis slet ikke nok, hvis programmet skal virke. Det bliver spændende at se, hvor mange der rent faktisk vil være færdigvaccineret ved skolestart.