Han er 61 år gammel. Han har tilbragt mere end halvdelen af sit liv bag tremmer.

For et mord han ikke begik. Det rapporterer blandt andre CNN.

Livet har ikke været nemt for Joaquin Ciria, men mandag var en god dag for den 61-årige amerikaner.

Her blev han nemlig – præcist 32 år efter sin anholdelse – frikendt for mord.

Joaquin Ciria blev i 1991 dømt for et skuddrab på Felix Bastarrica.

Der var ingen fysiske beviser, som forbandt ham med forbrydelsen, men ifølge statsadvokaten fokuserede politiets efterforskning dengang på Joaquin Ciria »baseret på rygter på gaden og en vidneerklæring fra flugtchaufføren, George Varela.«

I virkeligheden var Felix Bastaricca blevet skudt af en fælles bekendt af George Varela og Joaquin Ciria, siger Northen California Innocence Project (NCIP) i en meddelelse om sagen.



Politiet havde, siger NCIP, tvunget George Varela til at udpege Joaquin Ciria som drabsmanden ved at true ham med, at han selv ville blive sigtet for at stå bag mordet.

»Vi er lykkelige for Joaquin, som kæmpede så længe for at rense sit navn, nu er fri« siger Paige Kaneb, som er advokat for NCIP, i meddelelsen.

»Han kan nu bruge sin tid med sin 32-årige søn, som var baby, da hans far uretmæssigt blev taget væk fra ham,« tilføjer hun.

Joaquin Ciria har afsonet i byen Folsom i Californien, men blev onsdag eftermiddag løsladt fra San Francisco County fængslet.

Han kan nu se frem til at modtage økonomisk kompensation på 140 dollar pr. dag i de 32 år – 11.689 dage – han tilbragte bag tremmer.

Det er lidt over 1,6 millioner dollar eller cirka 11,1 millioner danske kroner.

I første omgang skulle Joaquin Ciria tørre tårerne væk fra sit ansigt – og derefter ud og fejre sin løsladelse på en cubansk restaurant i San Francisco.