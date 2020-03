»Min mor har siddet i en kørestol i hospitalets reception siden søndag.«

Den spanske TV-station LaSexta afslører nu, hvor frygtelige forholdene på hospitalerne i Madrid er.

På Hospital 12. de Octubre i Madrid har den desperate datters mor i fire dage ventet på at behandling. Hun må sidde i receptionen, fordi der ikke er plads i det propfyldte venteværelse. Andre syge sidder på hospitalets gange og venter på, det bliver deres tur.

'Sådan så der ud på Hospital 12. de Octubre i Madrid i aftes. Syge (blandt andre min ven, som har sendt mig dette billede) sover på gulvet og i metalkørestole. De er syge. Mere behøver jeg ikke sige,' skriver en spansk Twitter-bruger torsdag.

Esta es la imagen de esta noche en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Enfermos (entre ellos mi amigo que me ha enviado la foto) durmiendo en el suelo, en las sillas de hierro. Están enfermos. No digo más pic.twitter.com/DGhIXe3aMZ — Elisea (@Elisea2004) March 26, 2020

Lægerne og sygeplejerskerne gør alt, hvad de kan, men de kæmper mod overmagten.

Må sno sig for at komme frem

Corona-epidemien har fået sundhedsvæsenet i Madrid til at bryde fuldstændig sammen - med frygtelige konsekvenser for både patienter og personale.

La Sextas billeder fra flere hospitaler viser, hvordan sundhedspersonalet må sno sig mellem senge og kørestole med syge patienter på gangene.

Alvorligt syge patienter er alt for tæt på hinanden - og sundhedspersonalet - så risikoen for smitte er overhængende.

Omkring 5.400 spanske læger og sygeplejersker er testet positive for smitte med den ondartede virus. Læg dertil, at der er akut mangel på blandt andet sikkerhedsdragter, ansigtsmasker, testudstyr og respiratorer, og du har formlen på en frygtelig sundhedskatastrofe.

'Kun fire dage til kollaps'

Billederne fra de overfyldte hospitaler blev taget tirsdag. Siden er det kun blevet endnu værre.

Onsdag overhalede Spanien Italien som det land i verden, hvor der blev registreret flest døde det seneste døgn. 738 nye dødsfald blandt de coronasmittede i Spanien blev der registreret - og toppen er næppe nået endnu.

Befinder du dig i Spanien, og er du berørt af coronakrisen? Så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til os på 1929@bt.dk.

For at gøre ondt værre er der ikke kun i Madrid, men i hele Spanien, at læger og sygeplejersker klager over mangel på selv de mest basale arbejdsredskaber og værnemidler til kampen for at redde de tusindvis af coronapatienters liv.

Nu slår de alarm i den folkerige region Catalonien.

»Der er kun fire dage til, at vi kollapser,« siger en anonym sundhedsmedarbejder fra et hospital i Catalonien til avisen El Mundo.

'Flere begynder at græde'

Der er nu registreret over 11.000 smittetilfælde i regionen, hvor Spaniens næststørste by Barcelona ligger. Kun i Madrid er der flere smittede, og de catalanske læger kæmper med præcis de samme udfordringer som dem i Madrid.

En soldat står ved en af de mange senge på et midlertidigt hospital for sårbare borgere i Barcelona. Foto: Pau Barrena/AFP Vis mere En soldat står ved en af de mange senge på et midlertidigt hospital for sårbare borgere i Barcelona. Foto: Pau Barrena/AFP

»Vi har fået gamle og gulige beskyttelsesbriller og handsker som går i stykker,« siger en sundhedsmedarbejder til El Mundo om manglen på værnemidler.

»Flere begynder at græde på stuerne, fordi de er bange for at tage virussen med sig hjem,« lyder det fra en anden.

Alle optræder anonymt, idet de frygter reprisalier. Flere steder i Spanien er slået hårdt ned overfor læger og sygeplejersker, som har delt billeder af, hvordan deres hverdag på hospitalerne ser ud netop nu, på sociale medier.

Over 56.000 er registreret smittet med coronavirus i Spanien. Mere end 4.000 har mistet livet efter smitten.