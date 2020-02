Det regerende parti i Slovakiet står til at miste magten til oppositionspartiet Olano ved valget lørdag.

Magten ser ud til at skifte hænder i Slovakiet, hvor der lørdag er parlamentsvalg.

En valgstedsmåling viser, at det slovakiske oppositionsparti Ordinary People (Olano) står til 25,8 procent af stemmerne.

Det socialdemokratiske parti Smer-SD, som sidder på regeringsmagten, får 14,9 procent af stemmerne.

Slovakiet blev for et år siden kastet ud i en stor politisk krise efter drabet på en journalist, som var i færd med at afdække korruption på højt niveau i det politiske system.

Journalisten, Jan Kuciak, og hans forlovede, Martina Kusnirova, blev skudt foran deres hjem i februar 2018.

Det skete, kort før Kuciak skulle offentliggøre en afslørende artikel om påståede forbindelser mellem slovakiske politikere og den italienske mafia.

Dobbeltdrabet fik titusindvis af slovakker til at demonstrere mod det politiske establishment.

Samtidig vendte mange vælgere ryggen til Smer-SD, som er Slovakiets største parti.

