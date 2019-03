Det over 24 timer lange drama med krydstogtskibet 'Viking Sky' er slut.

Søndag anløb skibet havnen i Molde. Sådan forløb dramaet:



Lørdag den 23. marts 2019 klokken 14:

Krydstogtskibet med 1373 passagerer er på vej fra Tromsø til Stavanger, da det får motorproblemer ud for Hustadvika.

Skibet sender et 'mayday'-signal. Farvandet er fyldt med mindre øer og klipper, som har skabt mange skibsforlis i årenes løb.

Skibet driver langsomt mod land i det dårlige vejr.

Klokken 15: Det bliver meddelt, at de 1.373 passagerer skal evakueres. Efter motorstoppet er skibet knap 100 meter fra at gå på grund, skriver norske aviser.

Klokken 16: Den første redningshelikopter ankommer til 'Viking Sky' og påbegynder evakueringen. De bringes til et modtagecenter i Molde. Der bliver reddet 10-15 personer ad gangen.

100 meters from a major disaster.

After a total blackout, #VikingSky was drifting in a storm for 30 minutes before the anchors finally set 100 meters from shore, and then the crew managed to start one of the engines. @lookner pic.twitter.com/Drn3XAAC5c — L.O.M.P.E. (@Lompemann) 24. marts 2019

Klokken 17: De første 100 passagerer er kommet i land. Redningsmandskabet kæmper med de hårde vejrforhold. I perioder var bølgerne på op til 15 meter.

Klokken 19: Otte personer meldes skadet blandt de evakuerede. Kort efter klokken 19 kommer et fragtskib i problemer på grund af stormvejret. Her bliver ni besætningsmedlemmer reddet med helikopter.



Klokken 22: Det norske medie NRK oplyser, at tre passagerer på skibet er alvorligt skadet. På det tidspunkt har redningsmandskabet evakueret 139 personer.

Søndag den 24. marts 2019 klokken 00-04:

Hele natten igennem fortsætter evakueringen uafbrudt i det voldsomme stormvejr. Kort før midnat er knap 170 mennesker kommet i land. Klokken 04 hedder det, at 16 personer er skadet.

Selvom mandskab og helikoptere stod i kø for at hjælpe, så gjorde skibets bevægelser og de høje bølger, at det tog omkring 30 minutter for en helikopter at evakuere 15-20 minutter passagerer fra skibet.

Klokken 05: Tre af skibets fire motorer virker igen.

Klokken 08: 397 personer er evakueret, hvoraf 17 er skadet og bragt på sygehuset. Skibet bugseres af to slæbebåde, som skal følge skibet mod land ca. fire mil væk. Den norske vejrtjeneste YR melder om kuling i området og vindstyrker på 14 meter i sekundet.

Sådan så det ud på 'Viking Sky' lørdag 23. marts. Voldsomme bølger hamrede mod skibet med motorstop. I en periode kæntrede voldsomt. Foto: ALEXUS SHEPPARD/via REUTERS Vis mere Sådan så det ud på 'Viking Sky' lørdag 23. marts. Voldsomme bølger hamrede mod skibet med motorstop. I en periode kæntrede voldsomt. Foto: ALEXUS SHEPPARD/via REUTERS

Beredskabschef Jan Morten Dale siger på et pressemøde, at det har været en hård nat - både for passagerene, der stadig er på 'Viking Sky' og for redningsmandskabet.



Klokken 10: B.T. er søndag formiddag i kontakt med amerikanske Alexus Sheppard, der er ombord på krydstogtskibet:

'Stemningen er blevet bedre og bedre, og nu venter vi egentlig bare. Vi har for kort tid siden fået af vide, at vi vil være i land om cirka fire timer,' skriver hun i en SMS.

Skibet forventes i havn klokken 15.00 (Det ankom dog først klokken 16.20)

Klokken 11: Mere end 479 personer er evakueret med helikopter og firmaet bag krydstogtskibet, Viking Ocean Cruises, skriver i en pressemeddelelse, at der er 20 tilskadekomne personer. De arbejder på at arrangere transport hjem for dem, der er på land.

Redningshelikopterne ophører med at evakuere flere passagerer, da skibet er på vej mod land. Helikopterne har været i luften uafbrudt i 19 timer.

Ejer og direktør for Viking Cruises, Torstein Hagen, siger til norsk presse, at han vil skrive et brev til passagererne, hvor de vil få tilbud om at få pengene tilbage og en ny tur. »De får tilbud om at kommer herop igen. Hvis de har lyst. Og jeg har indtryk af, at mange af dem har lyst,« siger han.

Klokken 12: 'Viking Sky' sejler igen med hjælp fra egne motorer. Antallet af kvæstede er nu oppe på 20 personer.

De passagerer, der er blevet evakueret fra 'Viking Sky', fortæller til den norske tv-station NRK, at det virkede meget dramatisk, da det store krydstogtskib kom i havsnød i Hustadvika lørdag eftermiddag. De beretter, at skibet rullede kraftigt, vandet skyllede ind, og både møbler og passagerer blev kastet rundt.

'Viking Sky' anløber endelig havnen i Molde søndag 24. marts. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove Vis mere 'Viking Sky' anløber endelig havnen i Molde søndag 24. marts. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove

Klokken 13: 'Viking Sky' er synligt fra land.

Klokken 14: B.T. er igen i kontakt med amerikanske Alexus Sheppard, der befinder sig på krydstogtskibet.



'Det går rigtig godt! Havet er nu rimelig stille i forhold til tidligere, vi har fået mad, og vores redningsveste er røget af,' skriver hun i en SMS klokken 13.45.

Mange passagerer beretter i løbet af dagen om voldsomme oplevelser natten over.

Klokken 15: Mere end 24 timer er gået, siden skibet kom i problemer. På havnen i Molde venter 100 frivillige fra Røde Kors på at hjælpe de passagerer, som forventes at ankomme ved 16.30-tiden.

Politiet i Molde anmoder alle, som ikke deltager i redningsarbejdet, om at blive væk fra centrum, når skibet kommer i havn.

Klokken 16: Størstedelen af passagerne ombord på 'Viking Sky' er amerikanske, engelske og canadiske statsborgere. Landenes ambassader har derfor sendt ansatte til havnen for at assistere deres landsmænd.

Klokken 16.20 ankommer krydstogtskibet til havnen i Molde. Fra balkonerne råber og vinker de tilbageværende passagerer til de fremmødte på havnen. »Vi klarede det,« lyder det fra folk på skibet.



Klokken 17: Søfartsstyrelsen og et forsikringsselskab skal undersøge skibet. I alt har 25 personer fra 'Viking Sky' modtaget behandling på sygehuset i Molde og Kristianssund.

Havnen i Molde søndag 24 marts. Foto: Svein Ove Ekornesvaag/Ritzau Scanpix Vis mere Havnen i Molde søndag 24 marts. Foto: Svein Ove Ekornesvaag/Ritzau Scanpix

En er sendt videre til Haukeland Universitetssjukehus i Bergen, ni er blevet kortvarigt behandlet, to er udskrevet og 13 er fortsat indlagt.



Klokken 18: Ambulancereddere går ombord på skibet. En kvinde bliver båret ud i en ambulance og kørt væk fra havnen.

Klokken 19: Flere passagerer har besluttet at overnatte på skibet, mange er kørt til hoteller i byen, mens de første hundrede begiver sig mod lufthavnen.

Molde kommune oplyser til Dagbladet, at de første hundrede passagerer flyver til Oslo klokken 21.15.

Omkring midnat bliver der sat et charterfly ind, som flyver til London, med plads til 200 personer. På havnen krammer folk hinanden og siger farvel: »Håber vi ses igen. Uden drama,« siger en.

Den norske stat beslutter at undersøge ulykken. Samtidig er antallet af kvæstede opjusteret til 27 personer. De fleste bliver behandlet for brudskader og sårskader.

Klokken 21: Møre og Romsdal politidistrikt har haft ansvaret for indsatsen på land og melder nu, at de har færdiggjort arbejdet.

KILDER: NRK, Dagbladet Norge, VG.

Genoplev udviklingen søndag i LIVE-BLOGGEN HERUNDER: