»Vandet inde i vognen har nået mit bryst. Jeg kan ikke tale længere.«

Sådan lød en af de desperate beskeder om hjælp fra de mange mennesker, der tirsdag endte med at være fanget inde i metrotog i den kinesiske by Zhengzhou, mens vandet fossede ned omkring dem – og sivede ind i vognene.

Det skriver BBC.

Hen over weekenden blev særligt Tyskland, Holland og Belgien ramt af voldsomme mængder regn, hvilket kostede flere mennesker livet, og nu er det samme sket i den kinesiske provins Henan, hvor særligt millionbyen Zhengzhou er blevet ramt.

7月20日晚,郑州暴雨地铁5号线一车厢多人被困,水位淹过肩膀。根据郑州地铁晚上发布的消息,受持续暴雨影响,郑州地铁全线网车站已暂停运营服务,消防人员正在救援。 pic.twitter.com/wCiz7TGhki — The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) July 20, 2021

Mindst 12 mennesker skal have mistet livet, mere end 10.000 er blevet evakueret fra deres hjem, og flere hundrede blev fanget inde i metrotog, som pludselig holdt stille, da regnen væltede ned og slog alle rekorder.

»Denne form for nedbør ses normalt en gang hvert 100. år. Situationen er meget barsk,« har myndighederne i Zhengzhou ifølge nyhedsbureauet dpa oplyst.

Billeder og videoer på de sociale medier – som dog ikke er officielt bekræftet – viser, hvordan hele gader er overstrømmet, hvordan folk bliver revet med at strømmen, hvordan biler flyder rundt i det brune vand, og hvordan folk er fanget i togvogne under jorden.

Flere videoer har vist, hvordan vandet er steget inde i vognene og til sidst nåede op til brystet og skuldrene på dem, der stod hjælpeløs derinde.

Subway passengers trapped in the water. pic.twitter.com/IyqmKN7WEr — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021

Andre videoer har heldigvis også vist, hvordan redningsfolk har hjulpet folk op af vognene ved hjælp af reb – og personen, der på det kinesiske medie Weibo skrev og bad om hjælp, efter vandet havde nået vedkommendes bryst, skal ifølge brandvæsnet være blevet reddet, skriver BBC.

Det vides ikke, om der endnu er folk, der er fanget i togvogne, eller om de er blevet reddet ud.

»Jeg har boet i Zhengzhou hele mit liv, og jeg har aldrig set så voldsomt regnvejr som i dag,« fortalte den 56-årige restaurantejer Wang Guirong til nyhedsbureauet AP.

Ifølge Reuters faldt der fra lørdag aften til tirsdag aften lokal tid 617,1 millimeter regn i Zhengzhou. Det er næsten på linje med byens årlige gennemsnit på 640,8 millimeter.

Til sammenligning falder der i Danmark i underkanten af 800 millimeter regn om året ifølge DMI.

Ifølge meteorologer i Zhengzhou er der ikke registreret så meget nedbør, siden målingerne begyndte for 60 år siden.