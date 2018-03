Sudan blev 45 år. Han var sidste nordlige hvide næsehorn. To hunner skal redde arten ved kunstig befrugtning.

Nairobi. Den særlige nordlige art af det hvide næsehorn er formelt udryddet, efter at den sidste han er død i et reservat i Kenya.

Det oplyser reservatet Ol Pajeta tirsdag.

Det 45-årige næsehorn Sudan er blevet aflivet efter sygdom, og tilbage er nu kun to hunner.

Det store dyr var ikke længere i stand til at stå på sine ben. Muskler og knogler var angrebet, og der var store skader på den tykke hud.

Men reelt har man ikke opgivet at redde den nordlige bestand af hvide næsehorn.

Der er udtaget og lagret sæd fra andre døde næsehorn af den nordlige art. Der er samtidig sikret æg fra de sidste to hunner. Der vil senere blive gjort et forsøg på kunstig befrugtning.

Lederen for reservatet i Kenya Richard Vigne siger, at Sudan har været med til at gøre opmærksom på dyrearter, der er truet af udryddelse "som følge af ikke-bæredygtige menneskelig aktivitet".

Sudan har i årevis været berømt. Næsehornet blev bragt til en zoologisk have i Tjekkiet, men i 2009 sendt tilbage til Kenya sammen med tre andre hunner.

Men selv om der blev passet godt på dem døgnet rundt, så kom der aldrig nogen små nye næsehorn ud af det.

I det sydlige Afrika, hvor den anden type af det hvide næsehorn lever, er der stadig flere tusinde tilbage. Men krybskytteri er til stadighed en trussel mod artens overlevelse.

Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg, kalder det et rystende tab for biodiversitet.

- Tabet af Sudan er en meget trist nyhed. Sudans død markerer ikke blot et tragisk endeligt for en ikonisk underart af hvide næsehorn, men er et stærkt symbol på den hastighed vi lige nu taber vores planets biodiversitet, siger han.

I 2017 gik Sudan verden rundt, da han i en kampagne for bevarelsen af næsehornet dukkede op på datingappen Tinder, som den mest eftertragtede ungkarl i verdenen.

En kampagne, der samlede 85.000 dollar ind til bevarelse af næsehornet.

Kenya havde i 1970'erne 20.000 næsehorn. Det faldt til 400 i 1990. I dag er tallet 650.

De hører alle til arten sort næsehorn.

Men uanset hvad, så er det hvide næsehorn ikke hvidt, og det sorte ikke sort. Begge er nærmest grå.

/ritzau/AP