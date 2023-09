På det første billede ses det fly, han skal have fløjet i. På det andet billede ses han blive hilst velkommen.

Dermed står det klart, at den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, nu er ankommet til New York.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium selv i et opslag på det sociale medie X – det tidligere Twitter.

»Udenrigsminister Sergej Lavrov ankommer til New York for at deltage i UNGA High Level Week-møder og events, herunder hoveddebatten,« lyder det med henvisning til United Nations General Assembly (UNGA), der er FN's Generalforsamling.

Det finder sted disse dage i New York, hvor stats- og regeringsledere og ministre mødes for at diskutere de globale udfordringer.

Også det statskontrollerede russiske medie Tass har omtalt nyheden.

Af artiklen fremgår det, at Sergej Lavrov skal deltage i den 78. session i FN's Generalforsamling.

Videre beretter Tass, at Lavrov 'planlægger at holde omkring 20 bilaterale møder på sidelinjen af begivenheden'.

»Han vil også mødes med højtstående embedsmænd fra internationale organisationer, herunder FN's generalsekretær, António Guterres. Den vigtigste begivenhed på Lavrovs arbejdsplan bliver en tale til FN's Generalforsamling den 23. september,« lyder det.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, holdt tirsdag tale i FN's Generalforsamling, og han skal efter planen også tale onsdag i FN's Sikkerhedsråd.

Den russiske udenrigsminister forventes ifølge det norske nyhedsbureau NTB at være til stede der.

Det vides dog ikke, om Lavrov bliver siddende i salen under Zelenskyjs tale, ligesom det ikke vides, om Zelenskyj bliver siddende, når Lavrov skal tale, lyder det.

Ifølge VG blev Sergej Lavrov blandt andet taget imod af Ruslands FN-udsending Vasily Nebenzia.