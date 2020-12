I USA er der fredag er registreret 233.271 nye smittetilfælde inden for det seneste døgn.

Flere end 75 millioner mennesker er globalt blevet registreret som smittede med coronavirus, viser tal fra Johns Hopkins University i USA fredag.

I USA meddeler myndighederne samtidig, at der fredag er registreret 233.271 nye smittetilfælde inden for det seneste døgn.

Antallet af coronarelaterede dødsfald er fredag opgjort til 3270, rapporterer Johns Hopkins Universitet.

Antallet af indlagte på amerikanske hospitaler er på over 114.200, hvilket er rekordhøjt, viser en opgørelse fra Covid Tracking Project Data.

I USA er det samlede antal personer, som har været registreret smittet under pandemien, 17,2 millioner. Indien har med knap ti millioner næstflest registrerede smittetilfælde, mens Brasilien ligger nummer tre på listen med over 7,1 million smittede.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i USA er på over 310.700, hvilket er flere end i noget andet land.

Dødstallet er med til at understrege USA's kamp for at kontrollere pandemien, hvor myndighederne ofte har givet blandede beskeder om at bære mundbind, holde afstand og nedlukninger.

I Washington er Kongressens medlemmer rykket en smule nærmere enighed om en ny hjælpepakke, som skal stimulere økonomien under den stadigt mere trængte økonomi.

Nye data fra regeringen viser, at mange flere er blevet ledige og har anmodet om arbejdsløshedsunderstøttelse.

Lovgiverne i USA har i månedsvis forsøgt at nå til enighed om en ny hjælpepakke uden held. Forhandlingerne om en ny hjælpepakke bliver presset af, at de sidste hjælpeprogrammer til arbejdsløse amerikanere fra den seneste hjælpepakke, der blev vedtaget tidligere på året, står til at udløbe i slutningen af december.

Derfor risikerer millioner af arbejdsløse amerikanere at miste deres økonomiske støtte, hvis ikke en ny hjælpepakke snart bliver vedtaget.

Demokratiske ledere, Nancy Pelosi fra Repræsentanternes Hus og senator Chuck Schumer forhandler med finansminister Steven Mnuchin, og de har alle tre understreget betydningen af at få en aftale i stand så hurtigt som muligt.

/ritzau/AFP