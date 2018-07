To ministre er gået af, og dermed er der for en stund ro på igen i britisk politik, men krisen kan hurtigt vende tilbage, lyder vurderingen fra en ekspert.

»Premierminister Theresa May har måske oplevet en sejr, nu hvor to af hendes kritikere er væk, men der er stadig et par stykker tilbage i regeringen, som – selv om de har svoret hende deres loyalitet – stadig er kritiske over for hende,« siger lektor Ole Helmersen, Copenhagen Business School, der gennem mange år har fulgt britisk politik tæt.

Vakler stolen under Theresa May?

Ikke helt så meget som i går, hvor Theresa Mays regering lod til at være ved at falde fra hinanden. Nu har hun holdt et møde med det nye ministerhold, hvor alle har lovet, at de ikke går nogen steder. Senest har Michael Gove, der er en af hendes kritikere, sagt, at han 'absolut ikke' har planer om at gå af.

»Kritikerne ved jo godt, de er i mindretal. De kan også begynde at være bekymrede for deres egen karriere,« siger Ole Helmersen.

Og apropos karriere, så må den nu afgående udenrigsminister, Boris Johnsons, nærmest anses for at være færdig.

»Medmindre der kommer yderligere problemer for Theresa May, er det svært at se, hvad hans rolle skal være,« siger Ole Helmersen.

Er Mays problemer så løst?

Slet ikke. Fredag blev regeringen efter et 12 timer langt møde enig om sin Brexit-linje, som kort fortalt går ud på fortsat tæt samarbejde med EU. Enigheden varerede dog kun to døgn. Og ud over de to ministres afgang er der flere menige konservative, der er gået imod premierminister Theresa May. Ender det med, at Theresa May bliver væltet og erstattet af en anden konservativ, vil det heller ikke løse den nærmest gordiske Brexit-knude. 48 parlamentsmedlemmer kan kræve et formandsvalg, og den slags tager normalt tre måneder.

»Det vil betyde, at landet reelt ikke har en politisk ledelse. Det vil mildt sagt være uheldigt midt i forhandlingerne med EU. Uenigheden forsvinder ikke, selv om der kommer ny premierminister. Det kan være, vedkommende går efter en hård Brexit, men så får vedkommende jo bare tilhængerne af blød Brexit imod sig,« siger Ole Helmersen.

EU-spørgsmålet har delt det konservative parti i årevis, men efter folkeafstemningen, hvorefter David Cameron endte med at gå af som premierminister, er splittelsen kun blevet dybere. Så dyb, at der reelt er tale om to partier i ét.

Kan det ende med et valg?

I nær fremtid bliver det interessant at se, hvad der sker, når Theresa May går i Underhuset og søger opbakning til regeringens Brexit-linje. Vil Labour mon hjælpe hende, eller vælger partiet at forblive kritisk opposition?

»Labour vil på den ene side gerne have et nyvalg. På den anden side kan det skabe et endnu større politisk kaos, og hvis Labour får magten, kommer partiet selv til at sidde med aben og overtage ansvaret for de svære forhandlinger med EU,« lyder det fra Ole Helmersen.

Næste step er, at Mays regering senere på ugen kommer med sin hvidbog, som er en slags forhandlingsudspil i forhold til EU.