Nordkorea fejrede nytåret med fyrværkeri i hovedstaden, Pyongyang. Nordkoreas leder, Kim Jong-un, advarede i sin nytårstale om, at landet snart vil være i besiddelse af et nyt stategisk våben, efter at USA undlod at overholde en frist nytårsaften om at lette sanktioner mod Nordkorea. Kcna/Reuters