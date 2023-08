Den 23. august omkom den berygtede leder af Wagnergruppen, Jevgenij Prigozjin, i et flystyrt.

Nu er der dukket billeder og en video op, som muligvis er de sidste af Wagnerlederen.

I videoen kan man se Jevgenij Prigozjin sidde i en bil.

Bilen er i bevægelse.

Ellers er det svært at sige, hvor han befinder sig. Videoen er siden dens udgivelse via den Wagner-relaterede Telegram-kanal Grey Zone blevet spredt vidt og bredt.

Det skyldes, at det muligvis er den sidste video af Prigozjin inden hans død i et flystyrt i den russiske Tver-region 23. august.

Men også det, Prigozjin siger.

Løst oversat siger Prigozjin i videoen, man kan se her i artiklen:

»For dem, der diskuterer, om jeg er i live, eller hvordan jeg har det. Det er weekend i den anden halvdel af august 2023. Jeg er i Afrika. Så til dem, der elsker at diskutere mit snigmord, mit liv, min indtjening eller noget andet. Faktisk, alt er fint,« siger han.

Umiddelbart skal videoen af Prigozjin være filmet 19. eller 20. august.

Her er det blevet offentliggjort, at han var i Den Centralafrikanske Republik for siden at tage til Mali på Wagner-forretninger.

Endnu er den egentlig årsag til flystyrtet den 23. august ikke kendt.

Men alle om bord på det lille privatfly, hvor Prigozjin var på passagerlisten, omkom.