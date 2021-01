Demonstranterne vader rundt inde i Kongressen, som de få øjeblikke før har indtrængt ved blandt andet at smadre ruderne ind til bygningen.

Lidt efter falder en kvindelig Trump-tilhænger til jorden.

Ashli Babbit ryger bagover og lander på ryggen.

Den 35-årige kvinde bliver skudt af en betjent fra den såkaldte Capitol Police-enhed, der udelukkende har som opgave af beskytte Kongressen.

Politifolk behandler kvinden, efter at han er blevet skudt. Foto: FREEDOMNEWS.TV

Alt imens dette sker, så følger den amerikanske præsident, Donald Trump, med fra Det Hvide Hus.

Han bevæger sig skiftevis fra Det Ovale Kontor til den tilstødende spisestue. Og tilbage igen.

Nogle timer før havde han fra talerstolen lovet sine tilhængere, at han ville gå forrest i marchen mod Capitol Hill for at kræve valgresultat omstødt.

Men i stedet for at gå forrest i marchen, går han altså rundt i Det Hvide Hus.

Han er rasende.

Mike Pence har vendt ham ryggen og vil ikke støtte ham i ønsket om, at valgresultatet skal omstødes.

Klokken 14.24 lokal tid, går Donald Trump til tasterne, og for første gang efter, demonstranterne begyndte at rasere, giver præsidenten nu lyd fra sig.

»Mike Pence havde ikke det mod, der skulle til for at beskytte vores land og vores forfatning,« skrev han på Twitter i et opslag, der nu er blevet slettet.

Foto: MANDEL NGAN

Ifølge CNN's kilder fra Det Hvide Hus forsøger medarbejdere og rådgivere at få Trump til at bede demonstranterne om at tage det roligt.

Men Trump har mest af alt travlt med at være rasende på vicepræsident Mike Pence.

14 minutter efter det første tweet, går Trump så til tasterne igen med en opfordring til demonstranterne.

»Vær søde at støtte politiet ved kongressen og politiet. De er i sandhed på vores side her i landet. Forbliv fredelige!«

Rådgiverne mener ikke, at det er nok. De presser fortsat på for, at Trump skal optage en udtalelse.

Til sidst formår de at overtale ham, og Trump optager modvilligt en udtalelse.

»Vi havde et valg, der blev stjålet fra os. Men I skal gå hjem nu. Vi skal have fred, lov og orden. Gå hjem, vi elsker jer, I er meget særlige,« lød det i udtalelsen på Twitter.

Men Twitter tolker ikke udtalelsen som en reel opfordring, og de fjerner hans profil på mediet de efterfølgende 12 timer.

Foto: SAUL LOEB

Senere på natten mødes Kongressen igen, og nu begynder regeringen at reagere uden om Trump.

Forsvarsminister Christopher C. Miller og forsvarschef Mark Milley taler med vicepræsident Mike Pence om, at der skal sættes flere styrker ind over for demonstranterne. Dette sker angiveligt uden, at Trump er involveret.

Det bekræfter forsvarsministeren til CNN.

Donald Trump er frustreret over situationen, og det går nu ud over Mike Pences nærmeste rådgiver, Marc Short, som bliver bortvist fra Det Hvide Hus af Trump.

Klokken 03.37 dansk tid sender Det Hvide Hus en pressemeddelelse ud om, at præsidenten vil arbejde fra tidlig morgen til sen aften.

Torsdag dansk tid kunne man via Trumps talsmand læse på Twitter, at præsidenten har udtalt, at valgoverdragelsen 20. januar kommer til at foregå på en 'ordentlig måde'.

Siden har der ikke været lyd fra den amerikanske præsident.