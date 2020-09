De er bliver lidt til grin på nettet, de gode kinesere.

Det kinesiske luftvåben har nemlig hugget flere dele fra flere af Hollywoods krigsfilm, da de lavede en reklamefilm for deres eget H-6K bombefly.

Meget opmærksomme seere opdagede i søndags, at filmklippene af et bombeangreb på en amerikansk base, brugte computergenererede klip fra de amerikanske film. Det skriver den Hong Kong baserede avis Apple Daily.

Videoen blev offentliggjort på det kinesiske luftvåbens officielle WeChat konto og på Weibo i lørdags. Det viser et H-6K bombefly, der angriber en amerikansk base på øen Guam.

A Chinese air force video showing a simulated bombing attack against a #US military base has backfired after sharp-eyed netizens realized that it contained footage lifted from #Hollywood blockbusters.



— Apple Daily HK 蘋果日報 (@appledaily_hk) September 20, 2020

Det krævede dog ikke den store eksamen for seerne at opdage en vis lighed med scenerne i krigsfilmene fra Hollywood: 'The Hurt Locker' fra 2008, 'Transformers: De faldnes hævn' fra 2009 og 'The Rock' fra 1996.

Søndag morgen havde ikke færre end 4 millioner set videoen.

Det er første gang det kinesiske luftvåben viser - godt nok arrangerede optagelser - af et angreb på en amerikansk base.

Videoen blev i første omgang godt modtaget af netbrugerne, som kaldte den 'et angreb af de gode krigere, som forsvarer himmelen over moderlandet'.

Men den fornemmelse blev hurtigt afløst af en lettere forbavselse, da det blev opdaget, at flere af scenerne i videoen var snuppet fra luftvåbenets formodede fjende.

Da der er gået 1;07 minutter af videoen, ser man en stor ildkugle stå op, efter H-6K'erne har bombet. Det viser sig at være identisk med åbningsscenen fra den oscarvindende 'The Hurt Locker'.

En anden scene, der viser et missil på vej mod den amerikanske base, er 'lånt' fra filmen 'Transformers: De faldnes hævn'.

Opmærksomme netbrugere opdagede også en tredje scene: En massiv eksplosion på basen ligner mistænkeligt meget en scene fra filmen 'The Rock'.

Det varede ikke længe, før nogle begyndte at gøre grin med videoen. En spurgte for eksempel, om de 'lånte scener' blev brugt, fordi de korrupte skabere havde bedraget budgettet for videoen.

'Huskede luftvåbenet at takke amerikanerne?' spurgte en anden.