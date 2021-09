En tyrkisk piccolo fik for nylig et ordentlig chok.

Piccoloen fra Korumar Hotel De Luxe i Aydin, Taskin Dasdan kunne lige pludselig se frem til en uventet arv.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail.

For det viser sig, at en afdød britisk turist og stamgæst på det hotel Taskin Dasdan arbejder på har efterladt en mindre formue til Taskin Dasdan og hans kollegaer.

Stamgæsten, Charles George Courtney har siden 1990 besøgt Hotel De Luxe hvert år og i løbet af de mange år har Taskin Dasdan og Charles George Courtney opnået et venskab i løbet af årene.

Dasdan fortæller, at han altid forsøgte at få Courtney til at føle sig velkommen og nærmest være en del af familien, ligesom han gjorde med alle andre gæster.

Han tilføjer, at han allerede vidste, at Charles George Courtney var gavmild, fordi den ældre mand havde givet ham nogle penge til sine børns uddannelse, selvom han aldrig havde forventet noget.

Efter at Charles George Courtney døde i juli i år, blev hans slægtninge overraskede over at opdage, at hovedparten af ​​hans arv var at gå til Taskin samt nogle mindre legater til andre hotelmedarbejder.

Taskin hørte først om formuen, da hotellet blev kontaktet af embedsmænd fra Storbritannien, der sagde, at de ville tale med nogle medarbejdere angående Charles George Courtneys testamente.

Den præcise sum, som blev efterladt af den britiske turist, er fortsat uvis. Men de ifølge Daily Mail er tale om en sum så stor at Dasdan ikke behøver at arbejde igen

Dog har Dasdan fortalt, at han ikke har i sinde at sige sit job op, da han elsker det for højt.