Kort før primærvalgene i USA strammer Republikanernes frontløber, Donald Trump, retorikken.

Det mener eksperter, efter at den amerikanske ekspræsident i weekenden ifølge CNN udtalte, at migranter 'forgifter' USA's blod.

Trump er i slutspurten af sin kampagne for at blive genvalgt som Republikanernes præsidentkandidat, der skal kæmpe mod en demokratisk kandidat under præsidentvalget i 2024.

»At skrue op for retorikken er et af de greb, han har,« siger kampagneanalytiker Camilla Sebelius Winther på Kongressen.com om Trump, der altså lige nu er i konkurrence mod de øvrige konservative kandidater.

»Han prøver at udelukke så mange som mulige af sine modkandidater. Jo færre, han skal kæmpe med blandt republikanerne, jo færre penge skal han bruge på sin kampagne. Det er jo ikke gratis at rejse rundt i landet.«

Konkret lød Trumps udtalelse lørdag:

»De lader ... jeg tror , det er 15 eller 16 millioner mennesker ind i vores land. Når de gør det, har vi et stort arbejde foran os. De forgifter vores lands blod.«

»De kommer til vores land fra Afrika, Asien, hele verden«, lød det ifølge NBC.

Noget af Trumps seneste retorik har mødt skarp kritik i USA fra præsident Joe Bidens kampagne, hvorfra det i weekenden lød, at den kontroversielle tidligere præsident har 'gengivet Adolf Hitler'.

»Her til aften har Donald Trump kanaliseret sine rollemodeller, da han gengav Adolf Hitler,« lød det blandt andet fra talsperson for Biden-Harris-kampagnen Ammar Muossa ifølge The Hill.

Ifølge CNN er der passager i Hitlers manifest 'Mein Kampf', hvor Hitler bemærker, at tysk blod bliver forgiftet af jøder.

Adspurgt om der er en grænse for, hvor hård retorik, Trump kan bruge om migranter, svarer Camilla Sebelius Winther:

»Det kan klart blive for meget.«

»Der er mange i basen af republikanere, der er lidt lamslåede lige nu og faktisk en smule handlingslammede. Hvordan forholder man sig til Trump? Ja, han stiller op som republikaner, men er det de republikanske værdier, han står på mål for?«

Hun siger, at der er en lang række midtervælgere, som grundet Trumps sprogbrug kan føle sig tvunget til at stemme på Joe Biden, selvom de egentlig ikke vil.

»Er de begejstrede for Biden? Nej. Men bevæger Trump sig længere ud, har det den konsekvens, at nogle stemmer på ham.«

Der er reelt ingen modkandidater hos Republikanerne, der kan tage kampen op mod Trump, siger hun.