Flere skoler i USA tøver med at genåbne efter den store stigning i antallet af smittetilfælde i landet.

Ifølge Det Hvide Hus skal forskning om coronavirus ikke stå i vejen for at genåbne skolerne i USA.

Det siger USA's præsident Donald Trumps pressechef, Kayleigh McEnany, torsdag på et pressemøde ifølge flere amerikanske medier, herunder Huffington Post.

McEnany blev spurgt, hvad præsidenten vil sige til forældre, der er bekymrede, da flere skoledistrikter har meldt ud, at de kun vil have onlineundervisning grundet den store stigning i coronavirustilfælde i USA.

- Præsidenten har sagt tydeligt, at han vil have, at skolerne genåbner. Når han siger genåbne, mener han genåbne fuldstændigt. Børn skal have muligheden for at gå i skole hver dag.

- Videnskaben bør ikke stå i vejen for det, siger McEnany.

Pressechefen peger på, at mange andre lande er begyndt at sende børn tilbage i skolerne, men det blev ikke gjort klart, hvilke lande hun henviser til.

Ifølge finansmediet Bloomberg er knap ti procent af de smittede i delstaterne Californien og Mississippi under 18 år. Delstaten Florida har meldt ud, at omkring hvert tredje barn, der er blevet testet for coronavirus, er testet positiv.

Over for Bloomberg oplyser USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), at omkring 6,4 procent af alle smittetilfælde i USA er personer under 18 år.

USA har ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University registreret over 3,5 millioner smittetilfælde. Dermed svarer det til, at knap 228.000 børn er testet positive.

Landet har registreret over 138.000 dødsfald, mens lidt over en million er raskmeldt.

I løbet af den seneste måned har mange af landets delstater oplevet en stor stigning i antallet af smittetilfælde, særligt i den sydlige og vestlige del af USA.

Det er sket i forbindelse med, at mange af delstaterne er begyndt at genåbne efter at have været lukket ned under virusudbruddet.

