Ifølge chefen for covid-19-taskforce vil distribution af vaccine begynde inden for 24 timer i USA.

De første leverancer af en vaccine til de amerikanske delstater vil blive sendt afsted fra biotech-selskabet Pfizers fabrikker i USA inden for 24 timer.

Det siger Gus Perna, der står i spidsen for covid-19-taskforcen i Det Hvide Hus, lørdag aften dansk tid.

- Tag ikke fejl. Distributionen er begyndt, siger Gus Perna på et pressemøde.

Han vurderer, at de første leverancer vil nu til 145 steder fordelt på alle 50 delstater i løbet af mandag.

- Vi er ikke færdige, før alle amerikanere har adgang til en vaccine, siger Gus Perna.

Meldingen kommer, efter at USA's lægemiddelstyrelse, FDA, fredag godkendte en vaccine mod covid-19 fra biotech-selskabet Pfizer.

Sundhedsarbejdere og plejehjemsbeboere ventes at blive de første modtagere af vaccinen i den første leverance på 2,9 millioner doser.

FDA vurderer ifølge The New York Times, at millioner af amerikanere i risikogrupper vil kunne få vaccinen inden for få dage.

Avisen har kaldt FDA's nødgodkendelse af vaccinen "et historisk vendepunkt" i en pandemi, der har kostet flere end 290.000 livet i USA.

/ritzau/Reuters