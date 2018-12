Trods meldinger om det modsatte er det ikke USA's plan at udlevere den muslimske prædikant Fethullah Gülen.

USA har ikke planer om at udlevere den muslimske prædikant Fethullah Gülen til Tyrkiet.

Det oplyser en anonym kilde i Det Hvide Hus til nyhedsbureauet Reuters.

- Under et møde med præsident Erdogan til G20-topmødet forpligtede præsident Trump sig ikke til at udlevere Fethullah Gülen, siger kilden.

Søndag lød der ellers andre toner fra Tyrkiet.

Her fortalte den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, at USA ifølge præsident Donald Trump arbejdede på at udlevere Gülen.

- I Argentina sagde Trump til Erdogan, at amerikanerne arbejder på at udlevere Gülen og en række andre personer, fortalte Mevlüt Cavusoglu. Han henviste til, at de to ledere mødtes ved G20-topmødet for to uger siden.

Tyrkiet har længe forlangt Fethullah Gülen udleveret. Gülens bevægelse beskyldes af Tyrkiet for at stå bag et mislykket kup i 2016, hvor oprørske soldater med kampvogne og helikoptere angreb parlamentet og skød ubevæbnede civile.

Det afviser Fethullah Gülen.

Den muslimske prædikant er en tidligere nær allieret af den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan. Han lever i dag i eksil i USA.

/ritzau/