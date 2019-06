Det Hvide Hus er mandag morgen lokal tid under lockdown.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder Washington Examiner, og journalister på Twitter. Hændelsen bliver bekræftet at Secret Service.

De oplyser, at lockdownen sker på baggrund af fundet af en mistænkelig pakke.

Alle journalister er blevet evakueret i det tidligere presserum omkring klokken 11 lokal tid.

Pakken er fundet på Pannsylvania Avenue, som ligger lige ved siden af Det Hvide Hus. Vejen er afspærret, mens pakken undersøges, skriver Secret Sevice på Twitter.

Ifølge The Hill var præsident Donald Trump til stede i Det Hvide Hus, da den mistlænkelige pakke blev fundet og bygningen evakueret.

Det er anden gang inden for en uge, at Det Hvide Hus er under lockdown. Første gang skete det, fordi en mand prøvede at forcere hegnet ind til bygningen. Det lykkedes hurtigt Secret Service at tilbageholde ham.

