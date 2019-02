Når man er leder af den frie verden, er der stor opmærksomhed omkring ens person, og det har få præsidenter oplevet i så omfattende og nådesløs grad som Donald Trump.

Der er ikke den detalje om hans liv, som ikke er blevet endevendt af pressen og politiske modstandere, og nu er turen kommet til hans kulør, som underlægges en omfattende analyse i den anerkendte avis New York Times.

Ifølge en anonym topembedsmand i Det hvide hus, som avisen har talt med, skyldes den specielle glød i huden, at han har gode gener. Det er dog ikke det eneste, som lægges til grund.

Embedsmanden mener også at vide, at kuløren hjælpes på vej af en gennemsigtig pudder, som Trump selv påfører huden, inden han skal optræde på tv eller til en pressekonference.

Donald Trump er kendt for at have et orange skær i sin hudfarve. (Scanpix) Foto: JIM YOUNG Vis mere Donald Trump er kendt for at have et orange skær i sin hudfarve. (Scanpix) Foto: JIM YOUNG

Ifølge en række kilder i og omkring det hvide hus, som New York Times har interviewet, er præsidenten særdeles hemmelighedsfuld omkring sine påklædningsritualer, som han klarer uden hjælp fra sminkører eller stylister.

Men eksperter peger på at de hvide cirkler, som ofte optræder rundt om eller under hans øjne, er et tegn på, at han bruger cremer og pudder til at opnå sin karakteristiske farve i ansigtet.

»Han ser mere orange end solbrændt ud,« siger en af Washingtons førende dermatologer, Dr. Tina Alster, som har behandlet adskillige personer i Det hvide hus, men dog ikke Trump selv.

Hun forklarer, at den orange farve indikerer, at han ikke bruger solarium, hvilket der ellers tidligere har været rygter om.

Donald Trump har mange gange måtte lægge ryg til drillerier for sin unaturlige hudfarve. (Scanpix) Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Donald Trump har mange gange måtte lægge ryg til drillerier for sin unaturlige hudfarve. (Scanpix) Foto: JIM LO SCALZO

Ifølge New York Times er Donald Trump selv bevidst om, at hans hud ser alt for orange ud, og han har derfor ændret på belysningen, når han optræder foran kameraer.

Han har simpelthen fået skruet ned for lysstyrken til officielle arrangementer, og ynder også gerne at møde pressen i præsidentboligens have i naturligt lys - også når det er frysende koldt.

I den omfattende analyse af præsidentens udseende nævnes det også, at han lider af hudsygdommen Rosacea, som er en kronisk betændelse, der gør huden rødlig og irriteret.

Præsidenten har dog en del andet end de afsløringer at bekymre sig om netop nu, hvor en våbenaftale mellem USA og Rusland er kollapset mens han stadig undersøges for ulovligt samarbejde med den tidligere koldkrigsfjende i forbindelse med præsidentvalget.