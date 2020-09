Trump er kommet i modvind, efter at han ikke ville garantere en fredelig magtoverdragelse efter præsidentvalg.

USA's præsident, Donald Trump, vil acceptere resultatet af det kommende amerikanske præsidentvalg.

Sådan lyder forsikringen fra Det Hvide Hus.

Meldingen kommer, efter at præsidenten er blevet mødt med skarp kritik for ikke at ville garantere en fredelig magtoverdragelse efter præsidentvalget, hvis han taber valget 3. november.

- Præsidenten vil acceptere resultatet af et frit og retfærdigt valg, siger Kayleigh McEnany, der er talskvinde for Det Hvide Hus, på et pressemøde.

Flere højtstående medlemmer af Det Republikanske Parti er gået i rette med Trump for den kontroversielle udtalelse.

Den republikanske flertalsleder af Senatet, Mitch McConnell, skrev tidligere på Twitter, at USA vil opleve en "ordentlig magtoverdragelse" efter valget.

Og den republikanske senator Mitt Romney har kaldt idéen om en ufredelig magtoverdragelse i USA for "utænkelig og uacceptabel".

Trump sagde natten til torsdag dansk tid, at han ikke ville give garantier for, at der vil ske en fredelig overdragelse af magten efter valget.

- Vi må se, hvad der sker, sagde Trump på et pressemøde i Det Hvide Hus.

Trump har flere gange sået tvivl om, hvorvidt valget vil være retfærdigt. Han har ytret mange bekymringer om brevstemmer.

På grund af coronapandemien ventes en stor del af vælgerne at stemme per brev. Men det er en "en katastrofe", mener Trump.

Der er ikke beviser for, at brevafstemning medfører en højere risiko for uregelmæssigheder, som Trump har hævdet gentagne gange.

Bernie Sanders, der tidligere var kandidat til at blive Demokraternes præsidentkandidat, har torsdag langet hårdt ud efter Trump.

Trump "er klar til at underminere det amerikanske demokrati for at blive ved magten", advarede han.

- Det bliver et valg mellem Donald Trump og demokratiet - og demokratiet må vinde, lød det fra Sanders.

/ritzau/Reuters