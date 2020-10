Præsidentens tilstand er blevet bedre i løbet af natten, og stabschef tror på udskrivelse senere mandag.

Det er stadig meget sandsynligt, at USA's præsident, Donald Trump, vil blive udskrevet fra hospitalet mandag.

Det siger hans stabschef, Mark Meadows, i en erklæring til Fox News mandag morgen lokal tid.

Her fortæller han, at præsidentens tilstand er blevet yderligere forbedret i løbet af natten til mandag.

- Vi er stadig optimistiske om, at han vil være i stand til at vende tilbage til Det Hvide Hus senere i dag, udtaler Mark Meadows i erklæringen.

Meadows giver udtryk for, at beslutningen om, hvorvidt præsidenten skal udskrives mandag sandsynligvis først vil blive truffet ud på eftermiddagen (efter klokken 18 dansk tid).

Meldingen kommer, kort efter at præsidenten havde skrevet knap 20 opslag på Twitter.

Forvirringen om præsidentens helbred har været stor, siden han blev indlagt på militærhospitalet Walter Reed i fredags.

Først var meldingen fra Det Hvide Hus, at præsidenten lod sig indlægge ud fra et "forsigtighedsprincip".

Senere måtte både hans egen læge og stabschef erkende, at hans tilstand var mere alvorlig, da han fredag morgen blev overflyttet til hospitalet.

Præsidentens læger har bekræftet, at han har modtaget ilt, haft faldende iltniveau i blodet og haft feber.

Meadows siger, at Trump er stærkt indstillet på at få en lov om økonomisk hjælp på plads for dem, der har mistet indtægter på grund af pandemien. Præsidenten siger, at han ønsker effektiv handling på området - også økonomisk.

Trumps covid-19-diagnose har skabt forøget usikkerhed om præsidentvalgkampens afsluttende fase mindre end en måned før valgdagen.

Trumps tweet-storm kom, efter at han er blevet kritiseret for at have kørt en kort tur væk fra Walter Reed Medical Center, hvor han er indlagt. Inde fra bilen vinkede han til flere forsamlede i nærheden, hvorefter han kørte tilbage til hospitalet.

Blandt dem, der kritiserer præsidenten, er doktor James Phillips, som er leder for katastrofemedicin ved George Washington University og ansat ved Walter Reed Medical Center.

- Præsidentens firehjulstrækker er ikke blot skudsikker, men også hermetisk aflukket i tilfælde af et kemisk angreb, skriver han på Twitter.

- Risikoen for at overføre covid-19 derinde er så stor, som den kan blive, bortset fra ved sundhedsmæssige indgreb. Uansvarligheden er forbløffende. Mine tanker går til Secret Service, som er tvunget til at spille med.

/ritzau/Reuters